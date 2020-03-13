Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Для нового фільму Disney "Пітер Пен і Венді" знайшли акторів на головні ролі.
Як повідомляє Variety, Пітера Пена в ігровому римейку культового мультфільму 1954 року зіграє Александр Молоні ("Незговірливий господар"), а Венді - Евер Андерсон, дочка Міли Йовович і Пола У. С. Андерсона.
Це буде перша велика роль Андерсон. Раніше її можна було побачити в образі юної Алісії Маркус у фільмі "Оселя зла: Остання глава".
Режисером стрічки стане творець "Старого з пістолетом" Девід Лоурі.
Про дату виходу не повідомляється.
Нагадаємо, Він Дізель анонсував продовження фільму "Останній мисливець на відьом".