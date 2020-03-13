Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Новини культури:Режисером стрічки виступить Девід Лоурі.

Для нового фільму Disney "Пітер Пен і Венді" знайшли акторів на головні ролі.

Як повідомляє Variety, Пітера Пена в ігровому римейку культового мультфільму 1954 року зіграє Александр Молоні ("Незговірливий господар"), а Венді - Евер Андерсон, дочка Міли Йовович і Пола У. С. Андерсона.

Це буде перша велика роль Андерсон. Раніше її можна було побачити в образі юної Алісії Маркус у фільмі "Оселя зла: Остання глава".

Режисером стрічки стане творець "Старого з пістолетом" Девід Лоурі.

Про дату виходу не повідомляється.

Нагадаємо, Він Дізель анонсував продовження фільму "Останній мисливець на відьом".