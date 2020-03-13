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Зйомки серіалу "Карнівал Роу" призупинено через коронавірус

Зйомки серіалу "Карнівал Роу" призупинено через коронавірус
16:31 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини культури:Орландо Блум на карантині, коли відновляться зйомки, поки невідомо.

Зйомки продовження серіалу "Карнівал Роу", які проходили в Празі, зупинили через коронавірус, а знімальну групу відправили на карантин.

Про це в Instagram повідомив актор Орландо Блум, який грає в проекті одну з головних ролей. Шоу Amazon розповідає про світ, де живуть міфічні істоти, які покинули свою країну через війну. У центрі сюжету - фея-біженка і детектив, який розслідує жорстокі серійні вбивства.

"Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в Штати, принаймні, я повертаюся додому в Штати. Здається, це дійсно божевілля, насправді все це корона, але роби правильно і в будь безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього поганого хлопця", - написав актор.

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Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив 30-денну заборону на поїздки для всіх, хто їде з Європи (крім Великобританії), але це не поширюється на громадян США або їх найближчих родичів.

Як повідомлялося раніше, під час зйомок байопіка про Елвіса Преслі в Австралії актор Том Хенкс і його дружина захворіли коронавірусом. На даний момент виробництво біографічного фільму призупинено.

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Все по темі:

Сериал, Орландо Блум, Карантин, Карнивал Роу, Зйомки, Коронавірус.
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