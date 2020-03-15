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Перезапуск серіалу "Пліткарка": які актори отримали головні ролі

Перезапуск серіалу "Пліткарка": які актори отримали головні ролі
09:52 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:У Голлівуді готують новий сезон популярного серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl).

Серіал "Пліткарка" Продовження “Пліткарки”: з'явилися подробиці перезапуску серіалу матиме продовження! Ця новина стрімко охопила мережу, а прихильники одні за одними почали вивідувати таємниці майбутніх епізодів. Найбільшу увагу привертали головні героїні серіалу – Блер Волдорф (Лейтон Містер) і Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвлі). Кіномани сподівались, що зірки повернуться у нових серіях, однак виконавчий продюсер "Пліткарки" заявив, що це буде нова історія без звичних персонажів.

У серіалі не буде Серени або Блер. Це не римейк, – наголосив Джош Шварц.

3 березня стало відомо, що головні ролі у серіалі "Пліткарка" отримали маловідомі актори, які тільки починають свою кар'єру в Голлівуді. Так, у перезавантаження кінопроєкту постануть зірки "Милих ошуканок" та "Пітера Пена". Окрім цього, 14 березня оголосили імена ще чотирьох акторів, які постануть у серіалі. Зокрема, у зйомках взяла участь журналістка Таві Гевінсон, яка прославилась у 12 років завдяки фешн-блогу Style Rookie.

Актори перезавантаження серіалу "Пліткарка":

- Емілі Елін Лінд

- Вітні Пік

- Джейсон Готей

- Джонатан Фернандес

- Елі Браун

- Таві Гевінсон

- Томас Догерті

- Адам Чанлер-Берат

- Зіон Морено

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Наразі автори серіалу тримають у секреті сюжет нової "Пліткарки". За даними HBO, у проєкті яскраво показали, як соціальні мережі впливають на життя підлітків. Новий сезон складатиметься з 9-10 серій, прем'єра яких запланована на весну 2020 року.

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