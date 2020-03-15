Скачать
Понеділок, 16.03.2020
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті

Через коронавірус припинено прокат українських фільмів

Через коронавірус припинено прокат українських фільмів
13:41 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини культури:У зв'язку з закриттям кінотеатрів, очікувані українські стрічки змушені відсунути дати прокату.

Старт прокату фільму Михайла Іллєнка «Толока», прем'єра якого повинна була відбутися 12 березня, перенесений. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці стрічки.

- Ми скликали вас на толоку, і ви були готові зібратися на нього вже сьогодні, з 12 березня. Однак є речі, які залежать не тільки від нас, і в зв'язку з закриттям кінотеатрів ми змушені перенести старт прокату фільму "Толока". Дату оголосимо пізніше, разом з нашим дистриб'ютором - компанією Ukrainian Film Distribution. Віримо, що зі стабілізацією ситуації в Україні та світі все налагодиться, і зовсім скоро ми всі зустрінемося на толоці! - йдеться в повідомленні.

Також перенесли прем'єру спортивної драми «Пульс» виробництва Kinorob (Film.ua), яка повинна була відбутися 19 березня.

- Нова дата старту кінотеатрального релізу стрічки буде повідомлена пізніше. Також було скасовано проведення першого офіційного показу стрічки 16 березня під Львові і гранд-прем'єри - 18 березня в Києві. Зміна дати прем'єри пов'язана з рішенням Уряду про введення карантину на території України.

Відтак 11 березня такий рішення було прийнято через загрозу епідемії коронавирусной інфекції. Карантинні заходи, перш за все, стосуються освітнього процесу і масових заходів, а також функціонування розважальних закладів, в тому числі, кінотеатрів.

Netflix і Disney зупиняють зйомки через коронавіру

Слід зазначити, що зміна дати прем'єри ніяк не вплине на майбутній кінотеатральний реліз спортивної драми «Пульс». Фільм обов'язково побачать найбільші глядацькі зали всіх українських кінотеатров. В свою чергу команда хоче висловити велику подяку всім партнерам і друзям проекту, а також всім небайдужим, хто чекає вихід фільму «Пульс». Ми дуже цінуємо вашу підтримку, - йдеться в повідомленні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кинотеатр, Фильмі, Коронавірус, Прокат фільмів.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини
04 Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)
05 Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Медична маска своїми руками
Медична маска своїми руками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся