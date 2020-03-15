Через коронавірус припинено прокат українських фільмів

Новини культури:У зв'язку з закриттям кінотеатрів, очікувані українські стрічки змушені відсунути дати прокату.

Старт прокату фільму Михайла Іллєнка «Толока», прем'єра якого повинна була відбутися 12 березня, перенесений. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці стрічки.

- Ми скликали вас на толоку, і ви були готові зібратися на нього вже сьогодні, з 12 березня. Однак є речі, які залежать не тільки від нас, і в зв'язку з закриттям кінотеатрів ми змушені перенести старт прокату фільму "Толока". Дату оголосимо пізніше, разом з нашим дистриб'ютором - компанією Ukrainian Film Distribution. Віримо, що зі стабілізацією ситуації в Україні та світі все налагодиться, і зовсім скоро ми всі зустрінемося на толоці! - йдеться в повідомленні.

Також перенесли прем'єру спортивної драми «Пульс» виробництва Kinorob (Film.ua), яка повинна була відбутися 19 березня.

- Нова дата старту кінотеатрального релізу стрічки буде повідомлена пізніше. Також було скасовано проведення першого офіційного показу стрічки 16 березня під Львові і гранд-прем'єри - 18 березня в Києві. Зміна дати прем'єри пов'язана з рішенням Уряду про введення карантину на території України.

Відтак 11 березня такий рішення було прийнято через загрозу епідемії коронавирусной інфекції. Карантинні заходи, перш за все, стосуються освітнього процесу і масових заходів, а також функціонування розважальних закладів, в тому числі, кінотеатрів.

Слід зазначити, що зміна дати прем'єри ніяк не вплине на майбутній кінотеатральний реліз спортивної драми «Пульс». Фільм обов'язково побачать найбільші глядацькі зали всіх українських кінотеатров. В свою чергу команда хоче висловити велику подяку всім партнерам і друзям проекту, а також всім небайдужим, хто чекає вихід фільму «Пульс». Ми дуже цінуємо вашу підтримку, - йдеться в повідомленні.