Netflix переніс зйомки через пандемію коронавірусу

Новини культури:Зокрема, зупинено зйомки четвертого сезону "Дуже дивні справи", продовження "Люцифера" та інші.

Netflix з сьогоднішнього дня на два тижні зупинив виробництво фільмів і серіалів в США і Канаді на тлі пандемії коронавірусу.

Це відбувається в рамках обмежень влади США та оголошення президентом Дональдом Трампом надзвичайного стану в країні, передає deadline.com.

Зокрема, перерва в зйомках торкнеться четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи", продовження "Люцифера" від Warner Bros. Припинені зйомки серіалу "Грейс і Френкі".

Як повідомляв УНІАН, зйомки фільму "Шанг-Чі" від Marvel припинені через перевірки режисера на коронавірус.