Лучіан Грейндж хворий на коронавірус

Новини шоу бізнесу:За інформацією західних ЗМІ, його доставили в медичний центр Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Згідно з інформацією інсайдерів видання Variety, тест на виявлення коронавірусу у Лучіана Грейнджа виявився позитивним. Відтак виконавчий директор найбільшої в світі звукозаписної корпорації Universal Music Group наразі перебуває під наглядом лікарів. Поки що корпорація не береться коментувати жодні чутки.

Варто додати, що Universal Music Group також заявила про тимчасове закриття своєї штаб-квартири в Санта-Моніці (штат Каліфорнія) після того, як у одного із співробітників виявили коронавірус. Ймовірно, саме тому глава компанії заразився інфекційним захворюванням.

У Variety також додали, що 29 лютого Грейндж святкував своє 60-річчя в каліфорнійському гольф-клубі "Медісон", де були присутні численні американські підприємці, зокрема і глава корпорації Apple Тім Кук, який також заявив про закриття усіх магазинів компанії по всьому світу, окрім материкового Китаю, терміном на два тижні – з 14 по 27 березня.

Що відомо про Лучіана Грейндж?

Чоловік очолив Universal Music Group в 2011 році. За його головування у грудні 2019 року було продано 10% акцій компанії китайському холдингу Tencent. Зі славетною компанії співпрацюють найперші зірки світу – Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде та інші. Також допоміг у розвитку кар'єри таким зіркам, як Емі Уайнхаус, ABBA, Eurythmics, Ріанна, Сем Сміт, Take That, Psychedelic Furs, The Rolling Stones, Sting, Jamie Cullum та Andrea Bocelli.