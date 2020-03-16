Зйомки 4 сезону "Розповідь служниці" зупинили через загрозу поширення коронавірусу

Новини культури:Американський телесеріал "Розповідь служниці", який здобув шалену популярність у всьому світі через свій антиутопічний сюжет, наразі перебуває в стадії паузи.

Про це заявила головна героїня серіалу Елізабет Мосс у своєму інстаграмі.

За її словами, виробництво 4 сезону Популярний серіал “Розповідь служниці” продовжили на четвертий сезон довелось зупинити, щоб зберегти здоров'я та безпеку всіх акторів та знімальної команди.

"Це шоу – моє життя, а цей акторський склад – моя сім'я. Немає нічого важливішого, ніж переконатися, що вони і всі навколо перебувають в безпеці. Ми сподіваємося повернутися у знімальний процес, як тільки це буде безпечно. А поки залишайтеся в ізоляції, будьте здорові і дбайте про себе", – заявила кіноактриса 16 березня.

Додамо, що це вже не перша кінострічка, яка поставила на паузу виробничий процес.

Скасували свої зйомки такі голлівудські стрічки, як "Місія нездійсненна" з Томом Крузом, "Рівердейл", "Сокіл та Зимовий солдат", "Карнівал Роу", "Ранкове шоу" та інші.

І це не враховуючи кінопрем'єр, яким не судилось відбутись у найближчі місяці.

Лише компанія Disney оцінює збитки цього року у 5 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу. Сама ж кіностудія Disney та стримінговий сервіс Netflix повністю зупинили кіновиробництво.