Зйомки 4 сезону "Розповідь служниці" зупинили через загрозу поширення коронавірусу

Про це заявила головна героїня серіалу Елізабет Мосс у своєму інстаграмі.
За її словами, виробництво 4 сезону Популярний серіал “Розповідь служниці” продовжили на четвертий сезон довелось зупинити, щоб зберегти здоров'я та безпеку всіх акторів та знімальної команди.
"Це шоу – моє життя, а цей акторський склад – моя сім'я. Немає нічого важливішого, ніж переконатися, що вони і всі навколо перебувають в безпеці. Ми сподіваємося повернутися у знімальний процес, як тільки це буде безпечно. А поки залишайтеся в ізоляції, будьте здорові і дбайте про себе", – заявила кіноактриса 16 березня.
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Hey guys:) we shut down production of season 4 in order to preserve the health and safety of our cast and crew and join the world in an attempt to flatten the curve. This show is my life and this cast and crew is my family. Nothing is more important than making sure they and everyone around them is safe. We hope to be back in production as soon as it’s safe to do so. In the meantime stay safe and healthy and take care of yourselves. So much love from our family to yours
Додамо, що це вже не перша кінострічка, яка поставила на паузу виробничий процес.
Скасували свої зйомки такі голлівудські стрічки, як "Місія нездійсненна" з Томом Крузом, "Рівердейл", "Сокіл та Зимовий солдат", "Карнівал Роу", "Ранкове шоу" та інші.
І це не враховуючи кінопрем'єр, яким не судилось відбутись у найближчі місяці.
Лише компанія Disney оцінює збитки цього року у 5 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу. Сама ж кіностудія Disney та стримінговий сервіс Netflix повністю зупинили кіновиробництво.