У серіал "Stargirl", що знятий за коміксами з'явився трейлер (Відео)

Новини культури:Прем'єра серіалу відбудеться 12 травня 2020 року.

Телеканал The CW представив новий трейлер серіалу "Старгерл" (Stargirl) за коміксами DC. Сценаристом і продюсером проекту виступає письменник Джефф Джонс.

Серіал розповість про школярку Кортні Вітмор, яка знайшла посох Стармена серед речей її вітчима Пета Дугана. Раніше він був помічником Стармена, але після його смерті пішов на пенсію, забравши його посох.

Посох обирає Кортні в якості свого власника, і з цього моменту вона стає Старгерл, передає 112.ua.

Головну героїню грає Брек Бессінджер, а роль Пета Дугана виконає Люк Вілсон.

У серіалі також буде зніматися Луїс Ферріньо-молодший, якому дісталася роль Рекса Тайлера, також відомого як Вартовий. Джоел МакГейл зіграє роль Сільвестра Пембертона - Стармена. Брайан Стейпф буде грати Теда Гранта (Дикий Кіт).