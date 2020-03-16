Go_A піднялися у рейтингу перед Євробаченням 2020

Новини культури:Тепер у рейтингу ми посідаємо 25-у сходинку.

Україна піднялася на три позиції в рейтингу букмекерів по Євробаченню.

Тепер у рейтингу ми посідаємо 25-у сходинку. Оновлені рейтинги букмекерів опубліковані на міжнародному сайті пісенного конкурсу.

У першій п'ятірці також відбулося рокірування. Перше місце, як і раніше, посідає Болгарія і співачка Victoria з піснею Tears Getting Sober.

А от на друге місце вийшла Швейцарія. На третьому місці Литва і група The Roop. На четвертому місці, за прогнозами букмекерів, виявиться Ісландія.

А ось Росія і група Little Big перебувають на п'ятій сходинці.