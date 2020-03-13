Little Big показали трек для Євробачення (Відео)

Новини культури:Представники Росії презентували конкурсну пісню.

Російський гурт Little Big презентував пісню, з якою представить РФ на Євробаченні-2020.

Трек, з яким епатажний колектив вирушить в Роттердам, називається Uno.

Разом з піснею вийшов і кліп, знятий в ретро-стилі. Ролик був викладений на YouTube-каналі Eurovision Song Contest ввечері 12 березня і на момент написання замітки зібрав більше мільйона переглядів.

Особливо глядачів вразив запальний товстун в блакитному костюмі - без нього радять гурту навіть не їхати на конкурс.

У кліпі Little Big повторюють прості рухи, періодично камера переводить фокус з гурту на танцюриста. А після того, як пісня закінчується, харизматичний товстун залишається один в порожньому залі і ледь не збиває стійки мікрофонів.

Гурт Little Big зібрали в 2013 році в Санкт-Петербурзі. Самі музиканти називають себе сатиричною арт-колаборацією, яка одночасно робить акцент на музиці і перформансі. Найчастіше в своїх піснях і кліпах Little Big з гумором обіграє різні стереотипи про росіян, завдяки чому ролики швидко стають вірусними і набирають десятки