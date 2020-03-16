Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили

Цього разу від кіновиробництва наразі відмовились творці "Бетмена".
Кінокомпанія Warner Bros. 14 березня заявила, що призупиняє зйомки нового фільму про "Бетмена" з Робертом Паттінсоном, бо як і всі інші кіностудії переживає за здоров’я своїх працівників. Про це повідомили у виданні The Hollywood Reporter.
Наразі знімальний процес зупинено на 2 тижні. Представники студії додали, що будуть уважно слідкувати за ситуацією. Відомо, що зйомки фільму "Бетмен" відбувались у Лондоні ще з січня-місяця, а прем'єра стрічки відбудеться 21 червня 2021 року.
Що відомо про нового "Бетмена"?На головну роль режисер Метт Рівз обрав Роберта Паттінсона – зірку саги "Сутінок".
Новий фільм не розповідатиме історію походження Бетмена, а навпаки покаже всі відомого Брюса Вейна, який вже тривалий час намагається розібратися зі злочинністю на вулицях Готема і в якийсь момент починає запитувати себе, чи обрав він правильний шлях.