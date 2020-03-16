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Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили

Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
18:59 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Голлівудські кінострічки одна за одною зупиняють знімальні процеси через боязнь зараження корона вірусом членами команди.

Цього разу від кіновиробництва наразі відмовились творці "Бетмена".

Кінокомпанія Warner Bros. 14 березня заявила, що призупиняє зйомки нового фільму про "Бетмена" з Робертом Паттінсоном, бо як і всі інші кіностудії переживає за здоров’я своїх працівників. Про це повідомили у виданні The Hollywood Reporter.

Наразі знімальний процес зупинено на 2 тижні. Представники студії додали, що будуть уважно слідкувати за ситуацією. Відомо, що зйомки фільму "Бетмен" відбувались у Лондоні ще з січня-місяця, а прем'єра стрічки відбудеться 21 червня 2021 року.

Що відомо про нового "Бетмена"?На головну роль режисер Метт Рівз обрав Роберта Паттінсона – зірку саги "Сутінок".

Кілліан Мерфі міг зіграти нового Бетмена

Новий фільм не розповідатиме історію походження Бетмена, а навпаки покаже всі відомого Брюса Вейна, який вже тривалий час намагається розібратися зі злочинністю на вулицях Готема і в якийсь момент починає запитувати себе, чи обрав він правильний шлях.

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Все по темі:

Фильм, Бэтмен, Роберт Паттинсон, Пандемия, Зйомки, Коронавірус.
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