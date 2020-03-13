Кілліан Мерфі міг зіграти нового Бетмена

Новини культури:Актор Кілліан Мерфі взяв участь у черговому телешоу. Під час спілкування з журналістами він вперше зізнався, що брав участь у кастингу на роль Бетмена.

Як повідомляє Just Jared, відверто про свою кар'єру він розповів у "Нічному шоу із Сетом Маєрсом". Ймовірно, на спогади про зйомки у "Бетмені" Кілліана Мерфі надихнула нова кінострічка про супергероя, яка, за попередніми даними, з'явиться на великих екранах 24 червня 2021 року. Актор зізнався, що у 2005-му проходив проби, однак, коли Крістофер Нолан побачив гру Крістіана Бейла, рішення було прийняло миттєво.

"Так, я брав участь у пробах з багатьма іншими акторами. Я ніколи не думав, що підходжу на ту роль, і знав, що Крістіан Бейл стане Бетменом. Було одразу зрозуміло: він такий чудовий Бетмен і Брюс Вейн. Але я все-таки випробував свої сили та приміряв костюм. Це дивовижно, у ньому голос звучить на кілька октав нижче",– розповів Кілліан Мерфі.

Проте Крістофер Нолан таки запросив талановитого актора до співпраці. Кілліан Мерфі зіграв у трилогії "Бетмена" лиходія – психолога Джонатана Крейна, який розробляє психотропні препарати та допомагає посіяти хаос у Готемі. А вже у фільмі "Темний лицар повертається" цей персонаж стає суддею у злочинному світі.

Наразі у Голлівуді відбуваються зйомки нового фільму про легендарного Бетмена. Цікаво, що роль супергероя віддали зірці "Сутінок" Роберту Паттінсону. Наскільки переконливо він перевтілиться у Брюса Вейна – кіномани зможуть побачити влітку 2021 року.

Кінострічка покаже глядачам, як Бетмен бореться зі злочинністю в рідному місті Готем та долає сумніви, чи варто йому бути супергероєм. Йому потрібно буде розгадати таємницю загадкових смертей, які пов'язані з історією населеного пункту і його злочинців.