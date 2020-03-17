Переможців премії "Золота малина" оголосили у YouTube

Новини культури:У Лос-Анджелесі через коронавірус скасували церемонію вручення антипремії, але організатори вирішили оголосити список переможців у YouTube.

В Лос-Анджелесі через коронавірус скасували церемонію вручення антипремії "Золота малина" за найбільш сумнівні досягнення в області кіно, але організатори вирішили оголосити список переможців на YouTube-каналі.

Рекордсменом за кількістю антинаград став мюзикл "Кішки" - всього він отримав шість нагород з восьми номінацій.

Зокрема, "Кішки" було названо найгіршим фільмом, а також він отримав антипремію за режисуру, сценарій, ролі другого плану і найгірший екранний дует.

Дві перемоги дісталися фільму "Рембо: Остання кров", в тому числі в номінації "Найгірший пріквел, сіквел, ремейк або плагіат" і "Найгірше грубе нехтування людським життям і громадською власністю".

Найгіршою актрисою була названа Хіларі Дафф за роль у фільмі "Привиди Шерон Тейт", а актором — Джон Траволта за "Фанатика" і "Пліч о Пліч".

Єдину позитивну нагороду забрав Едді Мерфі. Він "виправився" і отримав премію в категорії "Нагорода за спокуту" за роль у фільмі "Мене звуть Долемайт".