Золота малина 2020: список номінантів

Не випадково сатирична премія "Золота малина 2020" відбудеться після найпрестижнішої церемонії нагородження – "Оскар 2020". Саме так глядачі зможуть порівняти найкращі та найгірші фільми року.

Цьогоріч "Золота малина 2020" відбудеться сороковий, ювілейний, раз.

Список номінантів "Золотої малини 2020"

Найгірший фільм

"Коти" (Cats)

"Фанатик" (The Fanatic)

"Скло" (Glass)

"Ґодзілла ІІ: Король монстрів" (Godzilla: King of Monsters)

"Привиди Шарон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate)

"Геллбой" (Hellboy)

"Похорон родини Мадеї" (A Madea Family Funeral)

"Рембо: Остання кров" (Rambo V: Last Blood)

"Репродукція" (Replicas)

"Море спокуси" (Serenity)

"Зеровілль" (Zeroville)

Найгірший актор

Джерард Батлер ("Падіння янгола")

Джеймс Франко ("Зеровілль")

Девід Гарбор ("Хеллбой")

Джеймс Мак-Евой ("Скло")

Меттью Мак-Конегі ("Море спокуси")

Кіану Рівз ("Репродукція")

Сільвестер Сталлоне ("Рембо: Остання кров")

Джон Траволта (The Fanatic та Trading Paint)

Найгірша актриса

Гіларі Дафф ("Привиди Шерон Тейт")

Меган Фокс ("Зеровілль")

Енн Гетевей ("Шахрайки")

Франческа Гейворд ("Коти")

Мілла Йовович ("Геллбой")

Демі Мур ("Корпоративні тварини")

Тейлер Перрі (як Мадея) ("Похорон родини Мадей")

Ребел Вілсон ("Шахрайки")

Найгірша чоловіча роль другого плану

Кайл Чендлер ("Ґодзілла II: Король монстрів")

Джеймс Корден ("Коти")

Чарлз Денс ("Ґодзілла II: Король монстрів")

Оскар Хаенада ("Рембо: Остання кров")

Майкл Медсен (Trading Paint)

Серхіо Періс-Менчета ("Рембо: Остання кров")

Тейлер Перрі (як "Джо") ("Похорон родини Мадей")

Тейлер Перрі (як "дядько Хітроу") ("Похорон родини Мадей")

Сет Роген ("Зеровілль")

Брюс Вілліс ("Скло")

Найгірша жіноча роль другого плану

Джессіка Честейн ("Люди Ікс: Темний Фенікс")

Кассі Девіс ("Похорон родини Мадей")

Джуді Денч ("Коти")

Лідія Герст ("Привиди Шерон Тейт")

Саша Лейн ("Геллбой")

Патріс Ловелі ("Похорон родини Мадей")

Фенеса Пінеда ("Рембо: Остання кров")

Ребел Вілсон ("Коти")

Найгірший режисер

Андреа Берлофф ("Королеви криміналу")

Майкл Догерті ("Ґодзілла II: Король монстрів")

Фред Дерст ("Фанатик")

Даніель Фаррандс ("Привиди Шерон Тейт")

Джеймс Франко ("Зеровілль")

Адріан Грюнберг ("Рембо: Остання кров")

Ной Хоулі ("Люсі в космосі")

Том Гупер ("Коти")

Ніл Маршалл ("Геллбой")

М. Найт Ш'ямалан ("Скло")

Найгірший сценарій

"Коти"

"Скло"

"Ґодзілла ІІ: Король монстрів"

"Щиголь"

"Привиди Шерон Тейт"

"Геллбой"

"Королеви криміналу"

"Люсі в космосі"

"Похорон родини Мадей"

"Рембо: Остання кров"

Найгірший приквел, римейк, плагіат або сиквел

"Падіння янгола"

"Люди Ікс: Темний Фенікс"

"Скло"

"Ґодзілла: Король монстрів"

"Геллбой"

"Похорон родини Мадей"

"Рембо: Остання кров"

Чим відома премія "Золота малина"?

Ще у 1981 році відбулось перше відзначення найгірших кіноробіт року. Започаткував "Золоту малину" або ж "Раззі" американець Джон Вілсон. Відтоді щорічно антинагороди присуджували зіркам за сумнівні заслуги в галузі кінематографу. Організатори найганебнішої премії виділяють серед новинок найгірші акторські роботи, сценарій, режисуру, саундтрек і фільм року. Цікаво, що "Золота малина" є своєрідним доповненням до знаменитого "Оскара". За традицією, оприлюднення лауреатів відбувається після легендарної церемонії.

"Ганебну" премію присуджують за результатами голосування членів так званого Фонду "Золота малина", до якого входять понад 500 анонімних членів з 12 країн світу. Свої голоси вони передають у поштовому форматі. Призом для лауреатів є іронічна пластмасова ягода малини, покрита золотою фарбою. Кожен приз коштує менше 5 доларів, включаючи податок з продажів (8% в Каліфорнії).