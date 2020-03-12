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Обраниця Кіану Рівза вперше розповіла про їхні стосунки

Обраниця Кіану Рівза вперше розповіла про їхні стосунки
19:29 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф УНИАН

Новини шоу бізнесу:За словами Олександри, зблизила їх з Кіану спільна робота над його книгою "Ода щастю".

47-річна американська художниця Олександра Грант вперше прокоментувала стосунки з актором Кіану Рівзом. Про те, як розвивається їхній роман, вона розповіла в інтерв'ю.

За словами Олександри, зблизила їх з Кіану спільна робота над його книгою «Ода щастю» ще у 2011 році. Актор виклав на папері власний досвід і розповів, як позбавитися від депресії та почати жити після трагедії. Річ у тім, що в ті роки він пережив народження мертвої доньки та загибель в автокатастрофі цивільної дружини.

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У підсумку співробітництво з Олександрою стало для нього подарунком долі. Разом з тим говорити про шлюб вона не поспішає. Художниця лише зазначила, що не може існувати без стосунків: «Любов на всіх рівнях дуже важлива для мене, як для особистості. Я не вірю, що ізоляція – це вихід. Є моменти в житті, коли усамітнення необхідно для мене, як для художника, але при цьому я дуже ціную досвід стосунків».

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Киану Ривз, Стосунки, Олександра Грант, Обраниця Кіану Рівза.
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