53-річна Тетяна Овсієнко приголомшила мережу "переробленим" обличчям

Новини шоу бізнесу:Спільне фото Овсієнко з Барі Алібасовим жахнуло шанувальників.

Співачка Тетяна Овсієнко, судячи з усього, потрапила в "заручники" омолоджуючих процедур. Спільне фото Овсієнко з Барі Алібасовим жахнуло шанувальників. Напевно, якби продюсер не розповів публіці, з ким саме позує на фото, то Овсієнко мало б хто взагалі впізнав.

Риси обличчя Тетяни жахнули мережу.

«Це Овсієнко? Зовсім на себе не схожа», «Перекроїла собі вздовж і впоперек», «Взагалі не впізнати», «Сумно, що Овсієнко перетворюється на бабку», «На кого вона схожа? Тітка надута», - лають співачку фанати.

Тетяна Овсієнко - уродженка Києва, до Москви переїхала після закінчення коледжу, і стала співати в популярній групі "Міраж".