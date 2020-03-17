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Мюзикл "Кішки" отримав шість нагород премії "Золота малина"

Мюзикл "Кішки" отримав шість нагород премії "Золота малина"
16:30 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:Картина визнана найгіршим фільмом.

Організатори премії "Золота малина", яка присуджується за сумнівні заслуги в галузі кіномистецтва, назвали переможців цього року. Лідером за кількістю антипремій став мюзикл "Кішки", який був визнаний найгіршим у шести категоріях, повідомляється на сайті премії.

Зокрема, мюзикл назвали найгіршим фільмом, а Том Хупер визнаний найгіршим режисером. Хупер же разом з Холом отримав нагороду за найгірший сценарій. Джеймс Корден названий найгіршим актором другого плану за роль у "Кішках", а Ребел Вілсон –найгіршою актрисою другого плану.

Найгіршою акторкою назвали Хіларі Дафф за фільм "Привиди Шерон Тейт". Звання найгіршого актора дісталося Джону Траволті за роль у фільмах "Пліч-о-пліч" і "Фанат".

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Минулого року дві "Золотих малини" отримав президент США Дональд Трамп. Його назвали найгіршим актором за роль в документальних фільмах "Фаренгейт 11/9" Майкла Мура і "Смерть нації" Дінеш Д'Соуза.

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Все по темі:

Голливуд, Мюзикл, Антипремия, Кишки, Нагорода, Золота Малина, Найгірший Фільм.
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