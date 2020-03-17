"Це було безумство, - Орландо Блум прокоментував своє інтимне життя

Новини шоу бізнесу:Перш ніж почати зустрічатися з Кеті Перрі, актор Орландо Блум протягом 6 місяців дотримувався целібату.

Про своє незвичайне рішення зірка "Володаря перснів" розповів в інтерв'ю Sunda y Times.

Остудити голову, відмовившись від сексу, Блуму запропонував його друг, серфер Лейрд Гамільтон.

"Лейрд сказав: "Якщо ти хочеш серйозно підійти до стосунків, дотримуйся целібату кілька місяців", - згадує Блум. - Це рішення змінило моє мислення. Замість того, щоб піти на вечірку і подумати: "З ким я збираюся зустрітися?", Я думав: "О, я можу просто дружити з жінкою".

Спочатку Блум збирався виключити статеве життя на три місяці, але його "безшлюб’я" тривало півроку. У цей час актор уникав будь-яких форм сексуальної стимуляції. "Це було безумство, - зізнався він. - Я не думаю, що це здорово".

Стосунки Блума і Перрі почалися в січні 2016 року. У березні 2017 року пара ненадовго розлучилася і продовжила свій роман рік по тому. У День святого Валентина в 2019 році вони побралися, і зараз очікують свою першу дитину. Блум сказав, що весілля відбудеться "дуже скоро", але будь-яке планування відклали через епідемію коронавірусу.