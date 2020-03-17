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Вівторок, 17.03.2020
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Мальтійська болонка Коко вражає мережу своїми здібностями (Фото, Відео)

Мальтійська болонка Коко вражає мережу своїми здібностями (Фото, Відео)
14:41 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

За життям Коко та її сестри Чічі у соцмережі стежать понад 200 тис. користувачів.

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Пропонуємо вам поглянути на фотографії милої мальтійської болонки на ім'я Коко.

Щоб ви розуміли, за життям Коко та її зведеної сестри Чічі в Інстаграм стежать майже 250 тис. користувачів. І секрет не тільки в тому, що вони такі милі створіння.

 
 
 
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For real though. #dogsofinstagram #dog #dogs #cute #maltese

Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog)

До всього іншого Коко має талант ходити і позувати на двох задніх лапках, що під силу далеко не всім рядовим домашнім улюбленцям.

 
 
 
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Summer bod is coming in nicely

Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog)

Одного разу господарі похвалилися умінням Коко, і з того часу вже не змогли зупинитися.

 
 
 
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Get you a girl who can do it al #dollypartonchallenge

Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog)

Як розповіли вони фоловерам, до цієї парочки їх родина 13 років жила з іншою мальтійською болонкою.

 
 
 
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Going bananas for this banana #asmr

Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog)

Поховавши улюбленця, пара довго намагалася змиритися з новим способом життя, але в підсумку вирішила взяти цуценя. Так у них з'явилася Коко.

 
 
 
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This fluff is undeniable

Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog)

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Ще через сім місяців в родині стало на одного улюбленця більше - господарі Коко наткнулися в мережі на цуценя Чічі і, звичайно ж, не встояли. Тепер ця парочка - зірки Інстаграма.

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Все по темі:

Instagram, Коко, Релакс, Зирка, Відпочинок, Курйози, Здібності, Чічі, Малтійська Болонка.
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