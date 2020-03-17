Мальтійська болонка Коко вражає мережу своїми здібностями (Фото, Відео)

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Пропонуємо вам поглянути на фотографії милої мальтійської болонки на ім'я Коко.

Щоб ви розуміли, за життям Коко та її зведеної сестри Чічі в Інстаграм стежать майже 250 тис. користувачів. І секрет не тільки в тому, що вони такі милі створіння.

До всього іншого Коко має талант ходити і позувати на двох задніх лапках, що під силу далеко не всім рядовим домашнім улюбленцям.

Переглянути цей допис в Instagram Summer bod is coming in nicely Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog) 7 Бер 2020 р. о 11:16 PST

Одного разу господарі похвалилися умінням Коко, і з того часу вже не змогли зупинитися.

Як розповіли вони фоловерам, до цієї парочки їх родина 13 років жила з іншою мальтійською болонкою.

Поховавши улюбленця, пара довго намагалася змиритися з новим способом життя, але в підсумку вирішила взяти цуценя. Так у них з'явилася Коко.

Переглянути цей допис в Instagram This fluff is undeniable Допис, поширений Coco & Her Sister Cici (@cocothemaltesedog) 22 Лис 2019 р. о 11:15 PST

Ще через сім місяців в родині стало на одного улюбленця більше - господарі Коко наткнулися в мережі на цуценя Чічі і, звичайно ж, не встояли. Тепер ця парочка - зірки Інстаграма.