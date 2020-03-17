7 висловлювань про моду від Сари Джесіки Паркер

Новини шоу бізнесу:Безцінні речі!

Згадуємо знамениті вислови героїні Сари Джессіки Паркер, які вже стали знаковими.

Про гроші

"Мені подобається бачити гроші там, де їм місце — у моїй гардеробній".

Про головний модний тренд

"Вони кажуть, що ніщо не триває вічно. Мрії змінюються, тенденції приходять і йдуть, але дружба ніколи не виходить з моди!"

Про туфлі

"Часто самотній жінці не так просто йти по життю. Тому туфлі варто вибирати особливі — вони допомагають скрасити нам цей нелегкий шлях".

Про улюблений бренд

"Любов — це єдиний бренд, який не виходить з моди".

Про несмак

"Жодна жінка, яка працює в глянцевому журналі і працює на Перрі Стріт під кулеметним дулом не погодиться піти в модний ресторан з резінкою в волоссі".

Про тиждень моди

"Кожен рік жінки Нью-Йорка забувають про минуле і з нетерпінням чекають майбутнього... це називається Тиждень моди!"

Про улюблену страву

"Коли я тільки переїхала в Нью-Йорк, в найжахливіші дні я купувала Vogue замість обіду. Мені здавалося, що це насичує мене більше".