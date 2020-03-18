Передбачив коронавірус: фільм десятирічної давнини став найпопулярнішим у світі

Новини культури:У картині режисера Стівена Содерберга розповідається про епідемію вірусу MEV-1, який поширюється з Китаю в США.

Фільм "Зараження" (Contagion) 2011 року випуску за останні тижні став найбільш популярною в інтернеті картиною, адже глядачі побачили в ньому пророцтво епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Times of India.

У картині режисера Стівена Содерберга розповідається про епідемію вірусу MEV-1, який поширюється з Китаю в США.

Компанія Warner Bros. заявила, що "Зараження" стало найпопулярнішим фільмом. Популярнішою за переглядами залишається лише франшиза про Гаррі Поттера.

Стрічка також потрапила в тренди Amazon Prime і iTunes. Фільм вийшов у 2011 році.

У ньому зіграв ряд відомих акторів, серед яких, зокрема, Джуд Лоу, Метт Деймон, Кейт Вінслет, Майкл Дуглас, Гвінет Пелтроу, Маріон Котійяр і Лоренс Фішберн.

Кілька передбачень, які побачили глядачі в фільмі (спойлери) - у фільмі героїня через рукостискання заражається вірусом MEV-1 в Гонконзі від шеф-кухаря, який приготував свинину. А свиня, своєю чергою, була інфікована кажаном.

- як і коронавірус Covid-19, вірус з фільму поширюється при близькому контакті людей або дотику до заражених поверхонь.

- і кіношна, і справжня хвороби зачіпають дихальні шляхи.

- служба санітарно-епідеміологічної розвідки в фільмі виявляє і ізолює заражених.

- весь Чикаго виявляється в карантинній зоні, що дуже нагадує реальний розвиток подій в Китаї.