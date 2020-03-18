Редакція українського журналу Vogue помістила на обкладинку модель з неголеними пахвами і в прозорому бюстгальтері.
Фото обкладинки розміщено на сторінці журналу в Instagram.
"Квітневий номер Vogue UA досліджує тему нової жіночності. Невипадково на його обкладинці – музикант, актриса, модель Кая Уілкінс, різнобічно обдарована і харизматична, – у відвертій сукні Dior, створеній Марією-Грацією Кьюрі, яка своїми колекціями відкрито підтримує феміністок, – йдеться в анонсі на сайті журналу. – Fashion-зйомки номеру декодують нову жіночність. Її складові, як виявилося, можуть забезпечувати спадкоємність beauty-традицій, а можуть і оскаржувати модні аксіоми".
Переглянути цей допис в Instagram
THE RISE OF THE FEMININE Welcome #VogueUA April Issue Photo: James Brodribb @jamesbrodribb Style: Julie Ragolia @julieragolia Hair: Conrad Dornan @conraddornan @frankreps Makeup: Maud Laceppe @maudlaceppe @thewallgroup Manicure: Noriko @artlistparisnewyork Production: Bonnie Osborn, Cadence NY. Set design: Hans Maharawal @thewallgroup Casting: Morgan Maher @morgan.maher @establishmentny; Larissa Gunn @larissagunn Model: Kaya Wilkins @okay.kaya @thesocietynyc Thanks to Loew’s Jersey Theatre @loewsjersey, Matthew Jamal @sunday.applepie
А рішення розмістити на обкладинці дівчину з неприкритими сосками редакція пояснила викликом пуританству:
"У контексті Vogue напівоголені груди Каї – це не тільки виклик пуританству і символ empowerment, але ще й об'єкт мистецтва, і модний фетиш", – наголошується в повідомленні.