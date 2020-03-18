Новини шоу бізнесу:Крім того, у дівчини неприкриті соски, що в редакції пояснили викликом пуританству.

Редакція українського журналу Vogue помістила на обкладинку модель з неголеними пахвами і в прозорому бюстгальтері.

Фото обкладинки розміщено на сторінці журналу в Instagram.



"Квітневий номер Vogue UA досліджує тему нової жіночності. Невипадково на його обкладинці – музикант, актриса, модель Кая Уілкінс, різнобічно обдарована і харизматична, – у відвертій сукні Dior, створеній Марією-Грацією Кьюрі, яка своїми колекціями відкрито підтримує феміністок, – йдеться в анонсі на сайті журналу. – Fashion-зйомки номеру декодують нову жіночність. Її складові, як виявилося, можуть забезпечувати спадкоємність beauty-традицій, а можуть і оскаржувати модні аксіоми".

А рішення розмістити на обкладинці дівчину з неприкритими сосками редакція пояснила викликом пуританству:

"У контексті Vogue напівоголені груди Каї – це не тільки виклик пуританству і символ empowerment, але ще й об'єкт мистецтва, і модний фетиш", – наголошується в повідомленні.