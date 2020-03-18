Белла Хадід приголомшила шанувальників відвертими фото

Новини шоу бізнесу:Супермодель Белла Хадід порадувала фанатів новими фото.

23-річна американська супермодель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, приголомшила своїх шанувальників відвертими фото.

Вона їх розмістила в своєму Instagram-акаунті.

На чорно-білих фото вона позує в латексних рукавичках по лікті, а її груди прикриває невелика пов'язка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bella (@bellahadid) 17 Бер 2020 р. о 12:00 PDT

Також варто відзначити блискучу підкреслити спідницю з високим розрізом.

Вінцем образу супермоделі можна назвати латексний чокер.

Фото буквально звело з розуму підписників Белли, які називали її "дивовижною" і "богинею".