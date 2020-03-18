Белла Хадід приголомшила шанувальників відвертими фото

23-річна американська супермодель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, приголомшила своїх шанувальників відвертими фото.
Вона їх розмістила в своєму Instagram-акаунті.
На чорно-білих фото вона позує в латексних рукавичках по лікті, а її груди прикриває невелика пов'язка.
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Також варто відзначити блискучу підкреслити спідницю з високим розрізом.
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Hi everyone , my @voguekorea story by @luigiandiango is out ...
Вінцем образу супермоделі можна назвати латексний чокер.
Фото буквально звело з розуму підписників Белли, які називали її "дивовижною" і "богинею".