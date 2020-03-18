Настя Каменських опублікувала нові спокусливі фото

Новини шоу бізнесу:Каменських позувала в жовтому мереживному боді і яскравих чорно-жовтих штанях.

Українська співачка Настя Каменських порадувала дописувачів новою спокусливою фотографією



Так, у своєму Instagram, артистка розмістила фото, на якому постала в ефектній позі посеред кімнати в стилі ретро.

Каменських позувала перед фотооб'єктивом в жовтому мереживному боді і яскравих чорно-жовтих штанях. Неабияк доповнили образ стильна зачіска і аксесуари.

"Така ідеальна, аж гидко", - іронічно написала співачці в коментарях одна з передплатниць.

Під фото виконавиця залишила список треків, які піднімають їй настрій. Так, серед них її пісні, а також композиції Дуа Липи, The Weeknd, Cardi B, Maluma та Black Eyed Peas.



