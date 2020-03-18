Скачать
Середа, 18.03.2020
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Кабмін ухвалює рішення стосовно карантину (Відео)
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Майже 26 тисяч українців за добу повернулись з-за кордону
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Офіційно: всі футбольні змагання в Україні зупинені
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції
Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

Настя Каменських опублікувала нові спокусливі фото

Настя Каменських опублікувала нові спокусливі фото
09:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Каменських позувала в жовтому мереживному боді і яскравих чорно-жовтих штанях.

Українська співачка Настя Каменських порадувала дописувачів новою спокусливою фотографією

Так, у своєму Instagram, артистка розмістила фото, на якому постала в ефектній позі посеред кімнати в стилі ретро.

Каменських позувала перед фотооб'єктивом в жовтому мереживному боді і яскравих чорно-жовтих штанях. Неабияк доповнили образ стильна зачіска і аксесуари.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость ⠀ У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев. ⠀ И я решила поделиться им с вамиОни - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение ⠀ Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте) ⠀ NK - Lollipop или Elefante Dua Lipa - Don’t Start Now The Weeknd - Blinding Lights Tyga - Macarena Filv & Edmofo - Clandestina Major Laser & J Balvin - Que Calor Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo Roxanne - Arizona Zervas Harry Styles - Adore You Camila Cabello - My Oh My Lil Baby - Woah Future & Drake - Life Is Good Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo Maluma & GIMS - Hola Señorita Cardi B & Bad Bunny - I Like It Blackbear - Hot Girl Bummer Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China ⠀ И давайте создадим наш #NKfamily плейлист Пишите в комментарии вашу самую-самую любимую песню, а я создам из этих песен отдельный плейлист и потом поделюсь им с вами! Это будет лучший плейлист из возможных Ph: @maksymgetman

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Така ідеальна, аж гидко", - іронічно написала співачці в коментарях одна з передплатниць.

MARUV поділилася новим пікантним знімком (Фото)

Під фото виконавиця залишила список треків, які піднімають їй настрій. Так, серед них її пісні, а також композиції Дуа Липи, The Weeknd, Cardi B, Maluma та Black Eyed Peas.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Instagram, Настя Каменских, Фото, Спокусливі, Звабливі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У ДТП загинув боксер, "Український отаман" Дмитро Лісовий
02 Письменниця Ірена Карпа порівняла карантин у Франції та Україні
03 Автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно
04 Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні
05 10 музеїв світу, які можна відвідати віртуально доки триває карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві спостерігаються великі затори
У Києві спостерігаються великі затори
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Кабмін планує вчергове ухвалити рішення щодо карантину
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Польща розблокує пункти пропуску на кордонах із деякими країнами
Оголошено номінантів премії &quot;Золота Дзиґа&quot; - в лідерах драма &quot;Додому&quot; і комедія &quot;Мої думки Тихі&quot;
Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся