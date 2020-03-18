Настя Каменських опублікувала нові спокусливі фото

Українська співачка Настя Каменських порадувала дописувачів новою спокусливою фотографією
Так, у своєму Instagram, артистка розмістила фото, на якому постала в ефектній позі посеред кімнати в стилі ретро.
Каменських позувала перед фотооб'єктивом в жовтому мереживному боді і яскравих чорно-жовтих штанях. Неабияк доповнили образ стильна зачіска і аксесуари.
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Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость ⠀ У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев. ⠀ И я решила поделиться им с вамиОни - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение ⠀ Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте) ⠀ NK - Lollipop или Elefante Dua Lipa - Don’t Start Now The Weeknd - Blinding Lights Tyga - Macarena Filv & Edmofo - Clandestina Major Laser & J Balvin - Que Calor Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo Roxanne - Arizona Zervas Harry Styles - Adore You Camila Cabello - My Oh My Lil Baby - Woah Future & Drake - Life Is Good Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo Maluma & GIMS - Hola Señorita Cardi B & Bad Bunny - I Like It Blackbear - Hot Girl Bummer Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China ⠀ И давайте создадим наш #NKfamily плейлист Пишите в комментарии вашу самую-самую любимую песню, а я создам из этих песен отдельный плейлист и потом поделюсь им с вами! Это будет лучший плейлист из возможных Ph: @maksymgetman
"Така ідеальна, аж гидко", - іронічно написала співачці в коментарях одна з передплатниць.
Під фото виконавиця залишила список треків, які піднімають їй настрій. Так, серед них її пісні, а також композиції Дуа Липи, The Weeknd, Cardi B, Maluma та Black Eyed Peas.