MARUV поділилася новим пікантним знімком (Фото)

Новини шоу бізнесу:Зірка позує на фото в настільки відвертому вбранні, що видно її бюстгальтер і навіть підв'язки від панчіх.

Епатажна українська співачка MARUV поділилася новим пікантним знімком і розгнівала мережу.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка позує на фото в настільки відвертому вбранні, що видно її бюстгальтер і навіть підв'язки від панчіх. Не всім дописувачам артистки сподобалася така відвертість.

Дісталося не тільки наряду співачки, але і її зачісці.

"Ну от не подобається мені такі волосся, не доглянуте, колір, звичайно на любителя", "Вульгарщина, негарно навіть", "Ну куууди без голої дупи", - написали їй в коментарях.