MARUV поділилася новим пікантним знімком (Фото)

Епатажна українська співачка MARUV поділилася новим пікантним знімком і розгнівала мережу.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зірка позує на фото в настільки відвертому вбранні, що видно її бюстгальтер і навіть підв'язки від панчіх. Не всім дописувачам артистки сподобалася така відвертість.
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Attention All the March events will be postponed to later dates when the quarantine is over. As for the April and May shows they have not been rescheduled, so hopefully I'm going to see you soon. I'll keep you updated. Stay safe ) Внимание Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе
Дісталося не тільки наряду співачки, але і її зачісці.
"Ну от не подобається мені такі волосся, не доглянуте, колір, звичайно на любителя", "Вульгарщина, негарно навіть", "Ну куууди без голої дупи", - написали їй в коментарях.