Вихід фільму "Пила-9" відклали через коронавірус

Новини культури:Кінокомпанія Lionsgate відтермінувала прем'єри нових фільмів через пандемію коронавірусу.

Зокрема, як повідомляє collider, відтерміновано такі картини, як "Пила 9: Спіраль" Кріса Рока, "Антебеллум" та "Біжи".

У прокаті "Пила 9" мала з'явитися 14 травня, "Антебеллум" - 30 квітня, а "Біжи" - 21 травня. Bcіх їх перенесено на невизначений термін.

Як зазначає видання, можливо, нову "Пилу" відтермінують до осені і випустять під Геловін.

Раніше через коронавірус вже перенесли прем'єру 25-го фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" з квітня на листопад. Очікується, що збитки становитимуть близько 30 млн дол. Крім того, компанія Sony змінила дату прем'єри анімації "Кролик Петрик 2". Також Джон Кразінські повідомив про перенесення прем'єри "Тихого місця 2".

Крім того, відтерміновано прокат "Чорної вдови" та "Жінки у вікні".

Українське кіно також постраждало. Оскільки в країні запроваджено деякі обмеження, зокрема накладено заборону на масові заходи, прокатникам через закриття кінотеатрів довелося перенести покази фільмів "Толока" та "Пульс".