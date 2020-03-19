Онлайн-кінотеатри з найкращими фільмами

Новини культури:Щоб подивитися сучасний український фільм у хорошій якості – не обов'язково йти до кінотеатру.

Можна влаштувати затишний перегляд вдома і головне – легально, за символічну вартість або взагалі безкоштовно.

Takflix

Ціна: 60 гривень за один фільм

Перший український онлайн кінотеатр Takflix наразі працює у тестовому режимі, але вже пропонує до перегляду 3 українські фільми. Вартість квиточка 60 гривень, але доступ до фільму дійсний протягом 7 днів. Тож якщо картина сильно сподобається – можна переглянути ще раз.

Що подивитись на Takflix

► "Гуцулка Ксеня"

Радимо почати з легкого мюзиклу "Гуцулка Ксеня" Олени Дем'яненко, який вийшов у прокат у 2019 році. Фільм точно залишить лише приємні враження і гарний настрій на усі вихідні.

Молодий американець українського походження Ярослав от-от має успадкувати мільйонні статки батька, але той ставить хлопцю умову – одружитися з українкою. Тож Ярослав їде на Батьківщину предків у село Ворохта шукати собі жінку. І далі понеслося. Атмосферності стрічці додала музика фрік-кабаре Dakh Daughters.

Дивіться трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня":

► "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Ще один фільм, який доступний на Takflix, документалка з назвою "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго". Це фільм про реальних людей, які працюють тому ж таки Івано-Франківському теплокомуненерго. Вдень вони латають теплотрасу, приймають дзвінки і вислуховують лайку на свою адресу від обурених споживачів. А ввечері співають у хорі.

Фільм змусить і сміятися, і плакати, адже показує реалії життя. Під час обмеженого прокату у кінотеатрах стрічка так сподобалася глядачам, що кінотеатри самі вирішували продовжити покази.

Дивіться трейлер до фільму "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго":

Sweet.TV

Ціна: від 16 до 79 гривень

Також на сервісі Sweet.TV можна знайти декілька хороших українських фільмів. Вартість перегляду смішна – від 16 гривень. Дивитися стрічку можна буде протягом 30-ти днів. А також можна її купити за 79 гривень назавжди.

Що подивитись на Sweet.TV

► "Дике поле"

Радимо подивитись "Дике поле" Ярослава Лодигіна. Це екранізація бестселеру "Ворошиловград" одного з кращих письменників сучасності Сергія Жадана. Особливість фільму – картинка як в американському вестерні. Події у фільмі розгортаються на Сході країни у 2010 році. Бандюки намагаються віджати бізнес брата головного героя Германа – стару автозаправку. Хлопець разом із друзями дитинства вирішує боротись за майно.

Дивіться трейлер до фільму "Дике поле":

► "Донбас"

На цьому ж сервісі дивіться кращий фільм 2018 року – "Донбас" Сергія Лозниці. Ця стрічка викличе фонтан емоцій – і зневагу, і жаль, і співчуття, і навіть огиду. Фільм складається з 13 новел, які розповідають про життя у "Новоросії". Цікаво, що кожен з епізодів має документальне підґрунтя. Мене особисто зачепило те, як майстерно режисер поєднав абсурдні, іноді комічні та трагічні події в квазіреспубліці. Ефект – як контрастний душ. І як ще один аргумент подивитись "Донбас" Лозниці – це премія за кращу режисуру Каннського кінофестивалю.

Дивіться трейлер до фільму "Донбас":

Megogo

Ціна: від 80 до 197 гривень

Стрімінговий сервіс Megogo працює з 2011 року. Там ви можете дивитись фільми, серіали, телеканали та слухати подкасти. Фільм можна придбати окремо або ж взяти оренду на два дні.

Що дивитись на Megogo

► "Кіборги"

Якщо ж вам цікава тема війни, то на платформі можна подивитися фільм 2017 року "Кіборги" Ахтема Сейтаблаєва. Відверто, без пафосу картина розповідає про події, за якими ще 5 років тому ми слідкували в новинах – це оборона Донецького аеропорту. Щемливий і важливий фільм.

Дивіться трейлер до фільму "Кіборги":

YouTube

Якщо говорити про комедії, то обов'язково перегляньте Дзідзьо "Контрабас". Цей фільм офіційно доступний на ютуб-каналі Дзідзьо в HD-якості і безкоштовно. Це максимально проста для сприйняття історія про трьох хлопців, яким терміново треба заробити гроші, і вони зважуються на ризикований крок – перевезти до сусідньої країни контрабанду. З цього і починаються веселі пригоди Дзідзьо та його друзів.

Дивіться трейлер до фільму "Дзідзьо":

OLL.TV

З 18 березня до 3 квітня відеосервіс OLL.TV відкриє можливість безкоштовно дивитись кінострічки. Зможуть це робити всі активні користувачі сервісу, для яких підготували понад 200 кінопроєктів від HBO. Зокрема, українці зможуть переглянути серіали "Світ Дикого Заходу", "Новий Папа", "Чужинець". Крім того, до безкоштовного тижневого періоду користування відеосервісом будуть входити понад 160 телеканалів, серіали та фільми.