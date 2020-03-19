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Ванесса Хадженс записала провокативне відео, яке викликало шквал обурень

Ванесса Хадженс записала провокативне відео, яке викликало шквал обурень
08:53 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Йдеться про слова, де зірка не вбачає нічого страхітливого у коронавірусі, адже "Люди і так помруть".

Під час прямої трансляції зірка зачепила тему коронавірусу, який прокоментувала зовсім неоднозначно. Їй не до вподоби пропозиція американського уряду залишатись в домашній ізоляції до липня-місяця, тому не стримала власних емоцій в інстаграмі. Про це пишуть в The Daily Mail.

Так, до липня! Звучить жахливо! Це вірус, я розумію. Але в той же час будь-хто може заразитися. Так, люди помруть. Це жахливо, але ніби як неминуче?  - заявила Ванесса Хадженс.

На знаменитыість одразу посипались обурливі коментарів щодо її цинізму та в надмірній суб'єктивності ситуації. Тому їй довелось влаштувати ще одну пряму трансляцію, в якій вона вибачилася за свої слова та сказала, що її слова вирвали з контексту.

"Це тривожний сигнал про те, яке значення мають слова. Бажаю всім берегти себе і своє здоров'я в цей божевільний час", – заявила актриса у своєму акаунті в інстаграмі.

Ситуацію вже встиг прокоментувати і відомий журналіст Пірс Морган, який раніше часто критикував Меган Маркл Безжалісна кар'єристка, яка зачарувала принца, – журналіст жорстко виразився про Меган Маркл , заявив, що "подібні до неї мілленіали" – тупі й обмежені, і якщо їм ходіння по пабах важливіше ніж життя та здоров'я людей, то це суспільство приречене.

На захист Ванесси стала популярна модель і ведуча Кріссі Тейген, яка зазначила, що навіть зірки можуть помилятись, тому не варто все сприймати надто буквально.

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"Іноді люди, зокрема, зірки кажуть дійсно дурні речі. Нам всім можна тільки винести урок з цього. Я веду мову не про себе в цей раз. Але всі ми можемо потрапити в таку ситуацію, як Ванесса", – написала на своїй інстаграм-сторінці Кріссі. 

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Все по темі:

Скандал, Ванесса Хадженс, Зирка, Акторка, Коронавірус, Висловлювання.
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