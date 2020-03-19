Зйомки продовження "Друзі" перенесли через коронавірус

Новини культури:Серіал "Друзі", що виходив у 1994-2004 роках, вважається одним з найпопулярніших в історії.

Початок зйомок проекту, в якому зустрінуться всі виконавці головних ролей з серіалу "Друзі", відкладено через пандемію коронавірусної інфекції.

Як повідомляє Variety з посиланням на джерела, зйомки були заплановані на наступний тиждень, але тепер відбудуться не раніше травня. Нагадаємо, що про запланований випуск нового епізоду "Друзів" стало відомо в лютому 2020 року. Його збиралися приурочити до запуску нової стримінгової платформи HBO Max в травні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram They’re not wasting any time! Публикация от Friends (@friends) 17 Мар 2020 в 3:42 PDT

Зазначимо, що серіал "Друзі", що виходив у 1994-2004 роках, вважається одним з найпопулярніших в історії.