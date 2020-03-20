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Netflix через коронавірус знизить якість трансляцій фільмів в Європі

Netflix через коронавірус знизить якість трансляцій фільмів в Європі
10:39 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:За оцінками компанії, це скоротить трафік Netflix в європейських мережах приблизно на 25%, а також забезпечить якісний сервіс.

Американська компанія Netflix протягом наступного місяця знизить якість трансляцій фільмів і серіалів, що дозволить позбавити мережі підвищеного навантаження через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

"Netflix вирішила почати знижувати швидкість передачі даних у всіх наших потоках в Європі", — йдеться у повідомленні.

За оцінками компанії, це скоротить трафік Netflix в європейських мережах приблизно на 25%, а також забезпечить якісний сервіс для учасників.

19 березня з проханням відключення трансляції фільмів і серіалів у високій роздільній здатності до Netflix звернувся Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. У своєму Twitter він повідомив, що провів переговори з представниками і інших стрімінгових сервісів і технологічних компаній.

Бретон відзначав, що для перемоги над пандемією коронавирусу населенню слід залишатися вдома, що може викликати перевантаження інфраструктури.

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"Щоб зберегти інтернет-доступ для всіх, давайте переходити на стандартне дозвіл, коли в HD немає необхідності", — зазначав Єврокомісар.

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Netflix, Фильмі, Трансляція фільмів в Європі.
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