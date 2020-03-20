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Через коронавірус перенесли прем'єру мультфільму "Посіпаки. Становлення лиходія"

Через коронавірус перенесли прем'єру мультфільму "Посіпаки. Становлення лиходія"
14:25 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: pinterest

Новини культури:В український прокат мультфільм мав вийти 2 липня, а нова дата прем'єри поки не відома

Прем'єра другої частини анімаційного фільму "Посіпаки" відкладена через ситуацію з коронавірусом.

В український прокат мультфільм "Посіпаки: Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru) мав вийти 2 липня, нова дата прем'єри поки не відома.

"Ми усвідомлюємо усю серйозність ситуації, що склалася у Франції, тому тимчасово закриваємо нашу студію Illumination Mac Guff в Парижі", - заявив засновник і генеральний директор компанії Кріс Меледандрі.

Він також зазначив, що передусім компанія піклується про здоров'я художників і аніматорів.

Раніше через коронавірус вже перенесли прем'єру 25-го фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" з квітня на листопад. Очікується, що збитки через зсув дати складуть близько 30 млн дол. Крім того, компанія Sony змінила дату прем'єри анімації "Кролик Петрик 2". Також Джон Красінскі повідомив про перенесення прем'єри "Тихого місця 2".

Крім того, відклали прокат "Чорної вдови", "Жінки у вікні" та"Пили 9" Кріса Рока.

Прем'єру фільму "Пила-9" відтерміновано

Українське кіно також постраждало. Оскільки в країні введено деякі обмеження, у тому числі накладено заборону на масові заходи, прокатникам через закриття кінотеатрів довелося перенести покази фільмів "Толока" та"Пульс".

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Мультфильм, Карантин, Мультипликация, Прем'єра, Посіпаки.
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