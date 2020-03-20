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П'ятниця, 20.03.2020
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Серіали, які ви повинні передивитися на карантині

Серіали, які ви повинні передивитися на карантині
14:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: скриншот з відео

Новини культури:Якщо ваші плани на найближчі дні скасувалися у зв'язку з карантином, відмінним варіантом, аби провести вечір, стане перегляд серіалів.

В Україні до 3 квітня ввели карантин через коронавірус. Українцям рекомендують працювати дистанційно та уникати скупчень людей. Для того, щоб не нудьгувати вдома, УНІАН підготував добірку цікавих серіалів.

"Чужинець" (2020)

Заплутана і захоплива хорор-драма за мотивами роману Стівена Кінга. У центрі історії - розслідування жорстокого вбивства хлопчика. Підозрюваний заарештований, але наполягає на своїй непричетності. Сюжет настільки цікавий, що неможливо відірватися від екрана протягом усіх 10 серій.

"Статеве виховання" (2019)

Хіт від Netflix, який розповідає про реалії сучасних школярів. У центрі сюжету - сором'язливий старшокласник Отіс, мама якого працює сексопатологом. Юнак часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому в Отіса виникла ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.

"Чому жінки вбивають" (2019)

Чудовий серіал для шанувальників чорного гумору. 3 жіночі історії, 3 епохи та один маєток. Разом з героїнями ви відчуєте розчарування, образи та посмієтеся від щирого серця. Серіал про жінок та у першу чергу для них.

"Чорнобиль" (2019)

Серіал з 5 епізодів розповідає про техногенну катастрофу на Чорнобильській АЕС. У центрі сюжету - історії людей, які ліквідовували наслідки вибуху. Цей міні-серіал отримав три премії Emmy.

"Відьмак" (2019)

Події розгортаються довкола красивого, харизматичного та сильного Відьмака з Рівії. Він – найманець-мутант, який залюбки та з легкістю знищить будь-яке чудовисько. Чаклунки, відьмаки, потвори та красива любовна лінія - що ще потрібно для чудового фільму на вечір?

Netflix через коронавірус знизить якість трансляцій фільмів в Європі

Нагадаємо, що уряд затвердив обмежувальні заходи через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення розповсюдження COVID-19, в тому числі заплановано введення карантину у навчальних закладах строком на три тижні - з 12 березня. Кабмін запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше чоловік, але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

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Карантин, Серіали, Чорнобиль, Відьмак, Добірка серіалів.
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