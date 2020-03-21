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Дивіться нові українські фільми на платформі takflix.com

Дивіться нові українські фільми на платформі takflix.com
20:58 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:На стрімінговій платформі takflix.com вийшли два нових фільми - «Вулкан» Романа Бондарчука та «Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка.

"Обидві стрічки знімалися на Херсонщині і присвячені міфології українського Півдня. Куратори платформи вважають, що саме ці фільми зможуть додати оптимізму і підтримати онлайн-глядачів у дні карантину та пандемії", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, "Вулкан" — ігровий дебют українського режисера Романа Бондарчука. У 2016 році його документальний фільм «Українські шерифи» номінувався від України на премію «Оскар». За стрічку «Вулкан» режисер був відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка. Цього року фільм став одним з лідерів за кількістю номінацій на "Золоту дзиґу" (вісім). «Вулкан» створювали у копродукції України та Німеччини за підтримки Держкіно.

Фільм розповідає історію Лукаса — перекладача ОБСЄ, який переживає кризу середнього віку. Він вирушає на кордон з Кримом у складі моніторингової місії. Після кількох дивних збігів обставин Лукас залишається сам у маленькому містечку і врешті опиняється в хаті місцевого дивака Вови. Наслідуючи його, Лукас повільно занурюється у світ, який виходить за межі уяви. В цих дивних місцях, де кожен день може стати останнім, Лукас отримує шанс почати життя спочатку.

"Заповідник Асканія" — документальний фільм Андрія Литвиненка, що отримав Головний приз студентського журі на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини DocudaysUA. Стрічку створено компанією 435FILMS за підтримки Держкіно.

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Дія фільму відбувається в найбільшому степовому заповіднику Європи. Тут уживаються дуже різні види тварин і людей: науковець, директор, колишній хіппі, молоді репери, а також буйволи, зебри і пелікани. Вже ціле століття Асканія захищає природу від змін, які несе людина. Та чи прийме вона зміни, необхідні для власного виживання.

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Все по темі:

Вулкан, Роман Бондарчук, Takflix, Заповідник Асканія, Андрій Литвиненко.
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