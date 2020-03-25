Добірка кращих мультиків Disney для веселого дозвілля із дітьми (Відео)

Новини культури:Українці залишаються на карантині через пандемію коронавірусу, щоб маленьким кіноманам не довелось нудьгувати вдома, пропонуємо добірку найкращих мультфільмів.

Disney – один з найвідоміших кіногігантів. Щороку компанія випускає якісні фільми та мультфільми, які одразу ж набувають шаленої популярності у світі. Тому кіномани, коли вагаються, яку стрічку переглянути у вільний час, звертають увагу саме на роботи Disney.

"Історія іграшок"

Оригінальна назва: Toy Story

Рейтинг критиків: 8,3

Актори: Том Генкс, Тім Аллен, Дон Ріклес, Джим Варні, Велес Шон, Джон Ратзенбергер, Джо Ранфт, Енні Поттс, Джон Морріс, Лоррі Меткалф

Усі іграшки також живі, хоча люди про це і не здогадуються. Уявили собі таке? А якщо їх об'єднати в одну велику команду? Тоді і вийдуть неймовірні "Історії іграшок", які поєднають пригоди, гумор, переживання за головних персонажів та велику порцію любові.

На екрани вийшли вже 4 частини мультфільму Disney, кожна з яких, без перебільшення – шедевральна.

"Історія іграшок 4": дивіться відео трейлеру

"Таємниця Коко" (2017)

Оригінальна назва: Coco

Рейтинг критиків: 8,4

Актори: Ентоні Гонсалес, Гаель Гарсія Берналь, Бенджамін Бретт, Рені Віктор

Оскароносний мультфільм навчить дітей любити родичів та свою культуру. У центрі сюжету – історія хлопчика Мігеля, який не дуже цінує сімейні традиції. Він понад усе на світі хоче стати музикантом, хоч у його родині ненавидять пісні та навіть забороняють іншим виконувати композиції під вікнами. Та саме мрія допомагає Мігелю розкрити таємницю роду та потрапити у світ мертвих, де на нього чекають кумедні і зворушливі пригоди.

"Таємниця Коко": дивіться відео трейлеру

"Зоотрополіс" (2016)

Оригінальна назва: Zootopia

Рейтинг критиків: 8,0

Актори: Дженніфер Гудвін, Джейсон Бейтман, Ідріс Ельба, Дженні Слейт, Нейт Торренс, Бонні Гант, Дон Лейк

Є у світі місто, не подібне до всіх інших. У Зоотрополісі живуть тільки звірі, які, як і люди, ходять на роботу, відпочивають з коханими чи займаються шопінгом. Живе у цьому дивовижному місті і зайчиха Джуді Гоппс, яка тільки починає омріяну кар'єру поліцейської. Та на першому ж завданні вона знаходить докази того, що тут діє якась злочинна група. Допомагатиме їй у розслідуванні лис-утікач.

"Зоотрополіс": дивіться відео трейлеру

"Ваяна" (2016)

Оригінальна назва: Moana

Рейтинг критиків: 7,6

Актори: Ауліі Кравальйо, Двейн Джонсон, Темуера Моррісон, Ніколь Шерзінгер, Рейчел Гаус, Джемейн Клемент, Алан Тудик

Якщо дорослі не вірять у пророцтва, за справу беруться діти. Так, донька вождя прагне здійснити передбачення пращурів та виконати свою місію – знайти наполовину бога, наполовину людину Мауї. З ним дівчинка має повернути артефакт, вкрадений героєм багато років тому. Ваяні знадобляться всі знання, які їй передала бабуся та чимало хоробрості.

"Ваяна": дивіться відео трейлеру

"Думками навиворіт" (2015)

Оригінальна назва: Inside Out

Рейтинг критиків: 8,2

Актори: Дайан Лейн, Прісцилла Барнс, Кайл МакЛоклен, Мінді Кейлінг, Білл Хейдер, Філліс Сміт, Льюїс Блек, Кейтлін Діас, Періс Ван Дайк

А що, якби можна було заглянути у світ кожної людини? Саме це і відбувається у мультфільмі "Думками навиворіт". Головна героїня тут – 11-річна дівчинка Райлі. Її батько отримує нову посаду у Сан-Франциско, тому вся сім'я переїжджає туди. Адаптуватись у новій школі дівчинці допомагають 5 найсильніших людських емоцій – Радість, Страх, Роздратування, Злість і Огида. Саме вони допоможуть Райлі налагодити життя.

"Думками навиворіт": дивіться відео трейлеру

"Крижане серце" (2013)

Оригінальна назва: Frozen

Рейтинг критиків: 7,5

Актори: Крістен Белл, Джонатан Грофф, Ідіна Менцель, Джош Гад, Ліввай Штубенраух

Сюжет "Крижаного серця" заснований на казці про Снігову королеву. Головна героїня – принцеса Анна – має непрості стосунки з сестрою Ельзою. Після втрати батьків вони залишаються одні в замку. Та коронація Ельзи все кардинально змінює: дівчина демонструє свій дар заморожування та втікає подалі від людей. Рятувати сестру береться Анна. В небезпечній подорожі її супроводжують постачальник льоду Крістоф з оленем та сніговик Олаф.

Пригоди головних героїв продовжились і в наступній частині "Крижаного серця". У цьому мультфільмі глядачі зможуть дізнатись, звідки Ельза взяла свій дар.

"Крижане серце": дивіться відео трейлеру

"Вперед і вгору" (2009)

Оригінальна назва: Up

Рейтинг критиків: 8,2

Актори: Едвард Аснер, Крістофер Пламмер, Джордан Нагай, Боб Пітерсон

У перші хвилини мультфільму глядачі дізнаються зворушливу історію однієї пари, яка знайомиться, закохується і одружується. Після смерті дружини головний герой мультфільму вирішує виконати їхню мрію та вирушити до Південної Америки. Однак чоловік обирає не звичний транспорт, а власний маєток, який наповнений особливими спогадами. Та коли будинок з сотнями гелієвих кульок злітає у небо, пенсіонер виявляє непрошеного гостя – школяра Рассела.

"Вперед і вгору": дивіться відео трейлеру

"ВОЛЛ-І" (2008)

Оригінальна назва: WALL-E

Рейтинг критиків: 8,4

Актори: Бен Бертт, Еліса Найт, Джефф Гарлін.

ВОЛЛ-І – звичайний робот, який збирає сміття на зруйнованій Землі. Однак і в таких, здавалось би, жахливих умовах, він знаходить крихітку щастя. Серед мотлоху головний герой шукає речі, які ще можуть знадобитись йому, та залюбки переглядає старі кінострічки. Самотність ВОЛЛ-І перериває приліт на Землю робота Еви. А що, якщо роботи теж мають почуття і можуть закохатись? І на що вони здатні заради кохання?

"ВОЛЛ-І": дивіться відео трейлеру

"Рататуй" (2007)

Оригінальна назва: Ratatouille

Рейтинг критиків: 8,0

Актори: Петтон Освальт, Лу Романо, Пітер Сон, Бред Гарретт

У кожній родині є людина, яка виділяться на фоні інших. Таким є головний герой мультфільму "Рататуй" – паризький щур Ремі, який мріє стати кухарем. Він з легкістю змішує інгредієнти, створюючи шедевральні смаки. Та хіба щура можуть допустити до кухні ресторану? Допомагає йому це зробити хлопець Лінгвіні, який і гадки не має, як правильно готувати їжу.

"Рататуй": дивіться відео трейлеру

"Суперсімейка" (2004)

Оригінальна назва: The Incredibles

Рейтинг критиків: 8,0

Актори: Крейг Т. Нельсон, Холлі Хантер, Джейсон Лі, Домінік Луї, Семюел Л. Джексон

У центрі сюжету – сім'я супергероїв, яка повинна вступати у боротьбу з лиходіями. Жити, як звичайні люди, вони, звісно, не можуть. Курйозні пригоди, надздібності, які вражають, а також командна робота – супергеройська історія не може не підкорити глядачів. Популярність мультфільму в мережі вплинула на рішення Disney щодо створення 2 частини "Суперсімейки". Мультфільм вийшов на великий екран у 2018 році.

"Суперсімейка 2": дивіться відео трейлеру

"У пошуках Немо" (2003)

Оригінальна назва: Finding Nemo

Рейтинг критиків: 8,1

Актори: Альберт Брукс, Елен Дедженерес, Александр Гулд, Віллем Дефо, Бред Геррет, Еллісон Дженні, Остін Пендлтон, Стівен Рут, Віккі Льюїс, Джо Ренфт, Джеффрі Раш

Один з найбільших страхів будь-кого з батьків – це думка про те, що їхня дитина зникне безвісти. І саме це відбувається з рибою на ім'я Марлін, чий маленький син Немо потрапляє до рук браконьєрів. У відчаї батько звертається за допомогою до Дорі, яка страждає від короткострокової втрати пам’яті, і саме з нею вирушає на пошуки Немо.

"У пошуках Немо": дивіться відео трейлеру

"Корпорація монстрів" (2001)

Оригінальна назва: Monsters, Inc.

Рейтинг критиків: 8,0

Актори: Джон Гудман, Біллі Крістал, Мері Гіббс, Стів Бушемі, Джеймс Кобурн, Дженніфер Тіллі, Боб Петерсон,

Одноокий монстр Майк і чудовисько Саллі найкраще працюють на корпорацію монстрів. Головне їхнє завдання – лякати дітей, крики яких генерують силу для міста. Але герої не змогли встояти від чарівності дівчинки, яка випадково зустрілась з монстрами. Комедійний мультфільм настільки сподобався глядачам, що представники Disney зняли приквел "Університет монстрів".

"Корпорація монстрів": дивіться відео трейлеру

"Король Лев" (1994)

Оригінальна назва: The Lion King

Рейтинг критиків: 8,5

Актори: Метью Бродерік, Нікета Калам, Джим Каммінгс, Джеймс Ерл Джонс, Натан Лейн, Ерні Сабелла, Джеремі Айронс, Роберт Джилліам, Ровен Аткінсон, Мойра Келлі

Історія левеня Сімби, який має пройти шлях дорослішання, стала улюбленою для мільйонів кіноманів. Саме мультфільм "Король Лев" у багатьох дорослих асоціюється з дитинством. Що ж, є чудова нагода поринути у спогади, переглянувши безсмертний шедевр Disney.

"Король Лев": дивіться фрагмент відео

"Красуня і чудовисько" (1991)

Оригінальна назва: Beauty and the Beast

Рейтинг критиків: 8,0

Актори: Кірк Вайз, Роббі Бенсон, Джессі Корті, Рекс Еверхарт, Анджела Ленсбері, Пейдж О'хара

Легендарна казка "Красуня і чудовисько" була екранізована ще на початку 1990-их, однак вона аж ніяк не поступається новим мультфільмам Disney. Всім, без перебільшення, відома історія про селянську дівчину Бель, яка ув'язнена у замку через необачність батька. Та чудовисько ззовні може бути більш людяним, аніж односельчани Бель.