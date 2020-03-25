Гайді Клум та її коханий Том Каулітц поділились результатами тесту на COVID-19

Новини шоу бізнесу:Знаменита модель Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц вже понад тиждень хворіють.

Зіркова пара мала ознаки коронавірусу – кашель та лихоманку. Відтак подружжя звернулось за допомогою до медиків і здало тести на Covid-19.

25 березня Гайді Клум отримала результати проб, про що розповіла прихильникам на офіційній сторінці в інстаграмі. За словами моделі, тести на коронавірус – негативні. Щаслива Гайді вирішила додати до цієї новини ефектне фото, на якому вона позувала, лежачи на траві.

14-ий день домашньої самоізоляції. Тест на коронавірус – негативний, – лаконічно написала модель.

Прихильники одразу ж засипали зірку повідомленнями про стан її здоров'я. Гайді Клум подякувала всім за турботу та зізналась, що почувається вже значно краще, але продовжує боротись із сильною застудою.

Переглянути цей допис в Instagram Day 14 of staying HME #covid_19negative Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 24 Бер 2020 р. о 4:37 PDT

"У мене просто сильна застуда, і я намагаюся з нею впоратися. Посилаю вам всім промені любові", – додала вона у коментарях.

14 березня Гайді Клум розповіла прихильникам, що почувається дуже погано. Модель написала, що має ознаки коронавірусу – лихоманку, озноб, кашель і нежить. Тому німецька модель вирішила переконатись, що це не Covid-19 та розпочати лікування. Однак Гайді зіткнулась з проблемою браку тестів. Хворій Гайді Клум не вдалось пройти тест на коронавірус: у чому причина Згодом німецька манекенниця все ж здала проби.

Тест на коронавірус пройшов і чоловік Гайді – музикант Том Каулітц. Він був за кордоном та після повернення до Лос-Анджелеса також захворів. Його тест на Covid-19 також виявився негативним. Наразі подружжя продовжує перебувати на самоізоляції та закликає прихильників теж утримуватись від прогулянок.