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"Спіймати Кайдаша" - сучасна інтерпритація класичного твору Нечуя-Левицького

"Спіймати Кайдаша" - сучасна інтерпритація класичного твору Нечуя-Левицького
14:31 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:СТБ випустило екранізацію класичної української повісті Івана-Нечуя Левицького "Кайдашева сім'я" на новий лад.

Серіал "Спійматі Кайдаша" несподівано став дуже популярним в Україні. Багатосерійна кінострічка б'є всі рекорди за переглядами, але чому ж це відбувається? І хто взагалі такий цей Кайдаш? У цьому матеріалі ми вирішили розповісти вам все найцікавіше про цю теленовинку, щоб ви самі могли зробити висновок, варта вона свого хайпу, або навпаки.

Отже, що ж це за серіал? "Спійматі Кайдаша" - багатосерійна комедія від телеканалу СТБ. У ній розповідається історія, створена за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева Сім'я". Правда, сюжет трохи доповнений різними деталями і відгалуженнями. А дії розгортаються в наші дні.

А ось персонажі повісті залишилися практично без змін. Мелашка - все ще тиха і скромна дівчина, Мотря - бойова і норовлива, ну а Кайдашиха все ще постійно сердиться і бурчить. У серіалі знялися актори Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Якушева, Дар'я Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська та інші.

В Україні стартував новий серіал "Спіймати Кайдаша": сучасний погляд на класику

Сюжет починає стрімко розвиватися в той момент, коли молодший син Кайдаша, симпатичний і пустотливий хлопець на ім'я Лаврін, повертається з армії. Йому хочеться розваг і веселощів, але в цей час Карпо, старший син, вирішує одружитися з Мотрею, дівчиною із найбільш непростим характером у всій окрузі. У будинку з'являється ще одна господиня, через що починаються постійні конфлікти. В які мимоволі доводиться втручатися всім членам сім'ї...

Режисер серіалу Олександр Тименко раніше став досить відомим завдяки таким роботам, як "Циганка", "Діда Мороза не буває", "Стоматолог", "Шанс на любов", "Нитки долі", "Все одно ти будеш мій", "Захисниця" , "Ластівчине гніздо", "Любов на асфальті". Ну а найсвіжіший його серіал, "Спійматі Кайдаша", можна подивитися повністю на сайті Teleportal.

 

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Все по темі:

Сериал, СТБ, Виктор Жданов, Спіймати Кайдаша, Тарас Цимбалюк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Антоніна Якушева, Дар'я Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.
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