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Кінофестиваль "Молодість" перенесли на серпень

Кінофестиваль "Молодість" перенесли на серпень
22:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Команда фестивалю продовжує роботу над раніше оголошеною концепцією та проєктом Student Hub.Molodist.

Проведення 49-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" заплановане на 22-30 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

"У зв’язку з поширенням Covid-19 та продовженням карантину кінофестиваль "Молодість", раніше запланований з 30 травня по 7 червня 2020 року, перенесено на літній сезон", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає генеральний директор КМКФ "Молодість" Іван Адамчук, у зв’язку з глобальною кризою в галузі охорони здоров’я та різким збільшенням жертв від Covid-19 дирекція "Молодості" ухвалила непросте рішення про перенесення кінофестивалю.

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"Ми солідаризуємося з обмеженням масових заходів задля безпеки людей і чекатимемо на поліпшення загальної епідеміологічної ситуації у світі. Попередньо проведення 49-ї "Молодості" заплановане з 22 по 30 серпня 2020 року, але остаточні дати залежатимуть від подальшої динаміки поширення вірусу Covid-19 та відповідних карантинних заходів в Україні та за кордоном", - так він прокоментував рішення Наглядової ради та менеджменту фестивалю.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

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Кинофестиваль, Кино, Кинофестиваль "Молодисть", Карантин, Київ.
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