Як воно працювати режисеру Тарантіно з Бредом Піттом

Новини культури:Ще у серпні 2019 року на великий екран вийшов фільм режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood).

Кінострічка привернула увагу кіноманів та і досі викликає жваве обговорення у ЗМІ. Так, днями Квентін Тарантіно відверто розповів про співпрацю з Бредом Піттом.

Режисер став зірковим гостем подкасту Емі Шумер, повідомляє The Daily Mail. Саме там Квентін Тарантіно прокоментував знамениту сцену з фільму "Одного разу в Голлівуді", де Бред Пітт знімає з себе одяг і демонструє бездоганну фігуру. Режисер поділився, що сам красень був трішки збентежений від пропозиції оголити торс, але чудово розумів, що кадр потрібний для фільму.

"Це було кумедно, тому що насправді Бред соромиться робити подібні речі на публіці, але водночас він прекрасно розуміє, в який час ми живемо. Спочатку я запропонував йому роздягатися поступово: спочатку зняти гавайську сорочку, потім футболку... У відповідь Бред тільки посміявся над цією ідеєю: "Ти справді хочеш, щоб я поступово розстібав ґудзики на сорочці? Я просто зірву одяг з себе одним махом!" – згадав Квентін Тарантіно.

Режисер більше не давав поради Бреду Пітту, а тільки дав змогу йому проявити свою сексуальність. Квентін Тарантіно додав, що попри сором'язливість і скромність актора, він чудово знає, як змусити глядачок прикипіти до екрана.

"Навіть коли ви бачите його в квартирі, що нагадує сарай, те, як він постає в кадрі – це поведінка справжнього мачо. Він знає все про свою сексуальність", – додав Квентін Тарантіно.

Як відомо, за роботу у фільмі Квентіна Тарантіно Бред Пітт отримав нагороду "Оскар" Оскар-2020: Бред Пітт присвятив престижну нагороду своїм дітям у номінації "Найкращий другорядний актор". Цю перемогу він вирішив присвятити дітям, які були в захваті від кінострічки "Одного разу в Голлівуді". Промова Бреда Пітта викликала захват у залі та в мережі, а чоловік вкотре показав, що родина для нього завжди залишається у пріоритеті.