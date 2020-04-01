Скачать
Середа, 01.04.2020
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
На коли очікувати пік епідемії в Україні
На коли очікувати пік епідемії в Україні
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

Як воно працювати режисеру Тарантіно з Бредом Піттом

Як воно працювати режисеру Тарантіно з Бредом Піттом
18:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Ще у серпні 2019 року на великий екран вийшов фільм режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood).

Кінострічка привернула увагу кіноманів та і досі викликає жваве обговорення у ЗМІ. Так, днями Квентін Тарантіно відверто розповів про співпрацю з Бредом Піттом.

Режисер став зірковим гостем подкасту Емі Шумер, повідомляє The Daily Mail. Саме там Квентін Тарантіно прокоментував знамениту сцену з фільму "Одного разу в Голлівуді", де Бред Пітт знімає з себе одяг і демонструє бездоганну фігуру. Режисер поділився, що сам красень був трішки збентежений від пропозиції оголити торс, але чудово розумів, що кадр потрібний для фільму.

"Це було кумедно, тому що насправді Бред соромиться робити подібні речі на публіці, але водночас він прекрасно розуміє, в який час ми живемо. Спочатку я запропонував йому роздягатися поступово: спочатку зняти гавайську сорочку, потім футболку... У відповідь Бред тільки посміявся над цією ідеєю: "Ти справді хочеш, щоб я поступово розстібав ґудзики на сорочці? Я просто зірву одяг з себе одним махом!" – згадав Квентін Тарантіно.

Режисер більше не давав поради Бреду Пітту, а тільки дав змогу йому проявити свою сексуальність. Квентін Тарантіно додав, що попри сором'язливість і скромність актора, він чудово знає, як змусити глядачок прикипіти до екрана.

"Навіть коли ви бачите його в квартирі, що нагадує сарай, те, як він постає в кадрі – це поведінка справжнього мачо. Він знає все про свою сексуальність", – додав Квентін Тарантіно.

Вийшов трейлер нового фільму "Погана освіта" з Г'ю Джекманом

Як відомо, за роботу у фільмі Квентіна Тарантіно Бред Пітт отримав нагороду "Оскар" Оскар-2020: Бред Пітт присвятив престижну нагороду своїм дітям у номінації "Найкращий другорядний актор". Цю перемогу він вирішив присвятити дітям, які були в захваті від кінострічки "Одного разу в Голлівуді". Промова Бреда Пітта викликала захват у залі та в мережі, а чоловік вкотре показав, що родина для нього завжди залишається у пріоритеті.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Брэд Питт, Квентин Тарантино, Режисер, Актор, Зйомки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
02 Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
03 У Дерев'янченка з'явився новий суперник
04 Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
05 Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
У Чернівецькій області запровадять жорсткий режим в'їзду та виїзду
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
В екосистемах України виникло понад 13 тисяч пожеж з початку року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся