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Знімуть фільм про боксерів братів Кличків

Знімуть фільм про боксерів братів Кличків
19:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини культури:Популярний американський актор, режисер та сценарист Сильвестр Сталлоне зніме фільм "Брати – легенди", присвячений українським боксерам.

Сильвестр Сталлоне виступить режисером і сценаристом стрічки. Зйомки планується розпочати вже восени, вихід фільму в прокат запланований на квітень 2021 року.

Сталлоне є фаном боксерського таланту українських боксерів і знаходиться з ними у дружніх стосунках. 2012 року він прилітав у Гамбург на поєдинок Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом, а 2009 року в Лос-Анджелесі підтримував Віталія в поєдинку з американцем Крісом Арреолою.

Сталлоне і брати Клички вже співпрацювали разом. 2012 року вони виступили сопродюсерами мюзиклу "Роккі". Віталій і Володимир розробляли боксерські елементи шоу.

Нагадаємо, що 2001 року Володимир Кличко знявся у фільмі Стівена Содерберга "11 друзів Оушена", в якому зіграв себе самого - виходив у ринг проти Леннокса Льюїса, а 2007 року він зіграв себе самого у фільмі Тіля Швайгера "Красунчик". 2013 року Володимир знявся в стрічці Майкла Бея "Кров'ю і потом: анаболіки".

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2011 року у прокат вийшов документальний фільм німецького режисера Себастіана Денхардта "Кличко". Стрічку можна було побачити в кінотеатрах Німеччини, Австрії, США, Польщі, Естонії та України.

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