Едді Мерфі – 59: найкращі комедії з актором

Новини культури:3 квітня день народження святкує геніальний актор Едді Мерфі. У 2020-му йому виповнилось 59 років.

Едді Мерфі народився не в заможній родині. Його мама Ліліан працювала оператором телефонної мережі, а батько Чарльз – поліцейським та актором-початківцем. Відтак ніхто й підозрювати не міг, що Едді Мерфі стане одним з найвідоміших акторів світу.

Починав він кар'єру як гуморист. Ще в 15 років Едді Мерфі написав десятки стендапів, з якими з легкістю підкорював сцену. Тому й комедійні ролі йому даються дуже легко.

"Поліцейський з Беверлі-Гіллз" (Beverly Hills Cop)

Рік виходу – 1984, 1987, 1994

Рейтинг IMDb – 7,3

Актори: Едді Мерфі, Джадж Райнхолд, Джон Ештон, Ронні Кокс, Стівен Беркофф, Джеймс Руссо, Джонатан Бенкс, Стівен Елліотт, Гілберт Р. Хілл

За сюжетом, поліцейський Аксель Фоулі з Детройта вирушає до Беверлі-Гіллзу, щоб знайти вбивцю свого найкращого друга. Однак там гостю не раді, тому на головного героя, якого зіграв Едді Мерфі чекає чимало сюрпризів.

"Поїздка до Америки" (Coming to America)

Рік виходу – 1988

Рейтинг IMDb – 7,0

Актори: Едді Мерфі, Семюел Л. Джексон, Кьюба Гудінг мол., Джеймс Ерл Джонс, Эрік Ла Саль

Принц багатої африканської країни Замунди Акім (Едді Мерфі) не хоче одружуватись з дівчиною, батьки якої вже домовились про шлюб. Він вирушає до Нью-Йорка у пошуках норовливої обраниці, яка має свою думку і знає собі ціну. У подорож принц бере свого друга і слугу Семі. Щоб виглядати як всі американці, вони змінюють розкішні костюми та хутро на звичайний спортивний одяг. Від пригод принца чимало кіноманів не стримували сміху.

На грудень 2020 року запланована прем'єра другої частини фільму. Автори проєкту вирішили показати глядачам, як змінилось життя Акіма у підготовці до престолу.

"Доктор Дулітл" (Dr. Dolittle)

Рік виходу – 1998

Рейтинг IMDb – 5,4

Актори: Едді Мерфі, Оззі Девіс, Олівер Плетт, Пітер Бойл, Річард Шифф, Джеффрі Тембор, Кайла Претт, Кріс Рок, Джон Легуізамо, Пол Рубенс, Пол Джаматті, Прюітт Тейлор Вінс

Актор Едді Мерфі надовго асоціюватиметься з його культовою роллю Доктора Дулітла. За сюжетом, ще в дитинстві головний герой вмів говорити з тваринами. Однак цьому дивакуватому вмінню його відучив батько. Та у дорослому житті Дулітл випадково збиває собаку та починає знову чути голоси тварин.

"Як обікрасти хмарочос" (Tower Heist)

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Актори: Бен Стіллер, Едді Мерфі, Кейсі Аффлек, Меттью Бродерік, Алан Алда, Теа Леоні, Майкл Пенья, Дейв Шапелл, Габурі "Геббі" Сідібе, Чарльз К. Мерфі

Головному герою Джошу Ковачу не пощастило: він потрапив в аферу фінансиста, який живе на останньому поверсі елітного хмарочосу. Щоб повернути втрачені гроші, він з друзями організовує крадіжку року зі зломом. Однак їм одним не впоратись, тому чоловіки запрошують до команди досвідченого злочинця.

"Тисяча слів" (A Thousand Words)

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 5,9

Актори: Едді Мерфі, Кліфф Кертіс, Кларк Дьюк, Керрі Вашингтон, Еллісон Дженні, Емануел Регсдейл, Джилл Бейсі, Грег Коллінз, Роберт Лекванг, Майкл Дж. Вілкінсон

Найкращий літературний агент Джек МакКол занадто багато говорить та лає обіцянки, не думаючи їх виконувати. Він береться за публікацію книги індійського гуру Сіджея та отримує від нього подарунок – загадкове дерево. Щодня з рослини опадають листки від кожного вимовленого слова. Коли ж не залишиться листків, Джек розпрощається з життям. Та як спілкуватись без слів – Едді Мерфі чудово показав у фільмі.