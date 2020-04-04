Студія Disney оприлюднила нові дати виходу фільмів

Новини культури:Через пандемію коронавірусу були перенесені дати виходу найочікуваніших фільмів від студії The Walt Disney.

Студія The Walt Disney опублікувала оновлені дати виходу в прокат нових фільмів, відкладених через пандемію коронавірусу.

Інформація розміщена на сайті компанії.

Прем'єру кіноверсії мультфільму "Мулан" перенесли на 24 липня 2020 року. Фільм студії Marvel "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон глядачі побачать 6 листопада того ж року.

Вихід кінокоміксу "Вічні" з Анджеліною Джолі запланований на 12 лютого 2021 року.

Прем'єру фільму "Стервелла" про лиходійку з мультфільму "101 далматинець" перенесли на 28 травня 2021, а "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" вийде на великі екрани 5 листопада 2021 року.

На 28 лютого 2022 року перенесли реліз фільму "Тор: Кохання та грім".

П'ятий фільм про Індіану Джонса з Гаррісоном Фордом запланований на 29 липня 2022 року.