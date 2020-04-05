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В день наррдження Хіта Леджера, згадуємо, як створювалась роль лиходія Джокера

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В день наррдження Хіта Леджера, згадуємо, як створювалась роль лиходія Джокера
08:47 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:4 квітня акторові виповнився би 41 рік.

4 квітня народився знаменитий актор і один з кращих виконавців ролі легендарного Джокера, красень Хіт Леджер. У цей день йому виповнився би 41 рік, але в січні 2008 року хлопця знайшли мертвим у його власній квартирі. Експертиза встановила, що причиною смерті стала гостра інтоксикація через спільну дію болезаспокійливих, снодійних препаратів та транквілізаторів. До дня народження Леджера ми вирішили розповісти вам, як створювався його знаменитий Джокер.

Леджер був неймовірно перспективним актором. Однак, за життя він встиг номінуватися на "Оскар" лише одного разу. Після смерті йому присудили кілька престижних нагород, в тому числі "Оскар" і "Золотий глобус" за роботу в картині "Темний лицар". Саме там він зіграв Джокера, і до сих пір багато шанувальників всесвіту DC вважають це виконання одним з найкращих.

До роботи над роллю Хіт підійшов ґрунтовно. На відміну від інших акторів, що зіграли цього непростого персонажа, Хіт обійшовся практично без гриму і костюмів. Весь образ Леджер створював тільки завдяки виразній міміці і віртуозній акторській грі.

Цікаво, що режисер картини Крістофер Нолан категорично не хотів брати на цю роль нікого, крім Леджера. Він сам запропонував хлопцеві зіграти лиходія. А на питання: "Чому?" відповів: "Хіт, як і Джокер, нічого не боїться".

Для підготовки до ролі Леджер ізолював себе від світу на 43 дня. Він вивчав свого персонажа, тренував його голос, рухи, сміх. Також актор намагався перейняти манеру поведінки Алекса ДеЛарджа, головного лиходія з фільму "Заводний апельсин", і Сіда Вішеса зі скандального музкальнного гурту Sex Pistols.

Джек Ніколсон, який раніше грав Джокера, був дуже засмучений, що його роль передали іншому акторові. У розмові з Хітом він навіть попередив молодого хлопця, що це занадто підступний і складний персонаж для новачка. Однак, Ніколсон помилився, адже Хіт впорався із завданням блискуче.

Щоб зробити свій голос дійсно страшним, Леджер тренував тембр, пробував різну висоту і гучність, і навіть брав уроки черевомовлення.

Він спеціально спав всього по кілька годин на день, щоб відчувати себе так само, як його герой - виснаженим, злим, нервовим. На жаль, саме безсоння одного разу стала однією з причин смерті актора. Адже в його організмі, окрім інших речовин, знайшли також і снодійні препарати.

Під час підготовки до ролі Хіт вів щоденник від імені Джокера. Туди він вклеював вирізки з газет з моторошними новинами, жорстокі сцени з коміксів про Бетмена, гральні карти та фото клоунів.

Свій грим актор придумав сам. Спочатку він просто почав приходити на майданчик в нарочито неохайному вигляді і з дивним макіяжем. Ну а після гримери просто трохи допрацювали загальну картинку.

У фільмі чимало моментів, в яких Леджер імпровізував. Наприклад, його коронні оплески Гордону не були прописані в сценарії. Хлопець настільки вжився в свій образ, що зробив це, абсолютно не замислюючись.

Кажуть, що в сцені, де Бетмен б'є Джокера, актор Крістіан Бейл лупить Леджера по-справжньому. Нібито, Хіт наполіг на такому прийомі, щоб все в кадрі було максимально живим і реалістичним.

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"Темний лицар" з Леджером в ролі Джокера зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів, і заробив нагороди "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів. Критики зійшлися на думці, що всі ці досягнення були б неможливі без гри Хіта Леджера. Також Хіт, хоч і посмертно, став першим актором, який отримав "Оскар" за роль супергероя з коміксів.

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Оскар, Хит Леджер, Джокер, Темний лицар.
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