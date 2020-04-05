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Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 6 випуск: тушка птиці та ідеальний крокембуш

Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 6 випуск: тушка птиці та ідеальний крокембуш
08:34 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У 6 випуску 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників чекає справжня пекельна кухня.

Чи зуміють професіонали справитись з цілою тушкою птиці, зняти прокляття всіх сезонів "Мастер Шеф" та приготувати досконалий крокембуш. Дізнаємося вже сьогодні!

15 найкращих кулінарів проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону у 6 випуску шоу віч-на-віч зустрінуться зі стравами-хмарочосами. 

Ектор Хіменес-Браво перед початком першого випробування на кухні "Мастер Шеф. Професіонали" дістав рулетку та запитав у кухарів, як вони думають, чим сьогодні будуть мірятись професіонали? Доки фантазія 15-ки професіоналів думала та фантазувала, Ольга Мартиновська озвучила правильну відповідь: "Професіоналізмом!".

На учасників "Мастер Шеф.Професіонали" 2 сезону чекає битва страв-хмарочосів, що саме будуть готувати учасники, щоб здобути перемогу над суперниками – вони обирають самі. Учасники повинні приготувати максимально високу страву, але при цьому не використовувати у ній будь-які неїстівні конструкції, кріплення або предмети приставки – заборонено.

Судді самостійно обрали 5 капітанів команд, які формували склад для випробування. Капітаном червоної команди став Віктор Самардак, кухар обрав до своєї команди Євгена Грибеника та Володимира Чахмахчяна. Фіолетову команду очолив Єфим Кравченко, допомагати йому будуть: Едуард Канарян та Олександр Цвігун. Жовта команда складалась з Влада Єрмакова та Влада Міцкевича, капітаном був Максим Висоцький.

 
 
 
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Допис, поширений Efim Kravchenko (@efim.kravchenko)

Юра Побережник став капітаном синіх, до його команди увійшли Микита Алімов та Анатолій Цуперяк. А от команду зелених очолила Юля Жигуліна, до своєї команди дівчина обрала Настю Кобиляцьку та Давида Даніеляна.

Яка з команд справиться із завданням від суддів та приготує найвищу страву отримає звання переможця та підніметься на балкон. За умовами конкурсу, дві команди, що приготують найнижчі страви – отримають від суддів проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" суворе покарання.

Конкурс страв-хмарочосів розпочався із бурхливого обговорення учасниками, що ж такого приготувати, щоб здобути перемогу. Перед початком конкурсу Ектор Хіменес-Браво попередив учасників, щоб вони не готували крокембуш, адже ця страва проклята на кухні "Мастер Шеф", Та добряче порадившись всі п'ять команд таки почали готувати крокембуш.

Дві години відведеного часу на випробування промайнули швидко, Ектор Хіменес-Браво з рулеткою виміряв крокембушу всі команд та оголосив вердикт першого випробування. У жовтої команди висота крокембушу – 41 см, у фіолетових – 46 см, у зелених – 42 см, у синіх 42,5 см, а у червоних – 66 см.

Жовта і зелена команда приготувала найменші страви і обрала двох учасників, які одягнуть чорні фартухи – це капітани команд: Юля та Максим.

Судді "Мастер Шеф. Професіонали" підняли решту команд на балкон та приступили до куштування страв решти команд. Шу синьої команди смакували погано, начинка нагадувала суміш кетчупу і майонезу, а креветки були погано очищені від панцирів. 

Відповідальність за страву взяв на себе капітан команди – Юра Побережник, хлопець одягнув чорний фартух.

Крокембушове прокляття досі не переможне на кухні "Мастер Шеф".

У другому випробуванні на учасників чекали коробки-загадки, під якими на професіоналів чекала птиця. З цілої тушки гуски командам потрібно приготувати якомога більше вишуканих страв, навіть з тих частин птиці, які непривабливі та здаються неїстівними.

Учасники "Мастер Шеф. Професіонали" розділились на три команди та приступили до приготування страв. 2,5 години та вільний політ думок і фантазій для професіоналів.

Команда жовтих приготувала 10 страв, з яких більш ніж половина були дуже смачними та вишуканими. Судді відзначили консоме з овочами, легкий салат з соковитою грудкою, ніжний паштет та цукерки, які наче з вітрини кондитерської.

Команда зелених приготувала 9 страв з птиці, серед яких було кілька переготованих та сухуватих частин гуски.

Команда червоних приготувала 9 страв з яких більшість були вдалими. Але вареники із заварного тіста були без спецій, а ніжки птиці неїстівними.

Судді викликали на вердикт команду зелених. Хоч у випробуванні учасники використали майже всі частини птиці, але страви були прісні, що і стало найбільшою помилкою команди.

Зелена команда проголосувала та обрала капітана на битву чорних фартухів.

 
 
 
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Ви вже з нами ??? Як вам конкурси? ) Так чудово, що є телебачення... його місія нести добро, надію, любов, віру..! Люблю свою професію, життя і @masterchefstb @stbua

Допис, поширений Olga Martynovska (@olga_martynovska)

На битві чорних на учасників чекало справжнє випробування домашніми стравами, від яких у кухаря вищого класу сіпається око. 

Головним завданням для учасників було приготувати дві страви, які кардинально відрізняються від тієї, що схована під коробкою-загадкою кожного учасника битви чорних.

У Максима під коробкою-загадкою були деруни, у Юлі – риба з овочами, у Давида – капусняк. 

Підтримати професіоналів виріши Володимир Ярославський, суддя "Мастер Шеф. Професіонали" теж прийняв виклик випробування та буде готувати разом з чорними фартухами. У Володимира під коробкою-загадкою були вареники. Що ж приготує суддя і талановитий шеф-кухар з цих простих інгредієнтів – дізнаємось вже за мить.

В учасників на приготування була 1 год 45 хвилин та 5 додаткових хвилин, щоб обрати один додатковий інгредієнт з комори.

Володимир Ярославський взяв з комори желатин, Давид – гірчицю, Максим – куряче стегно, Юра – білі гриби, а Юля – креветки.

Професіонали плідно трудились над приготуванням вирішальних страв, адже саме за ними судді вирішуватимуть їхню подальшу долю на проєкті "Мастер Шеф. Професіонали."

Настав час презентувати страви суддям та на жаль не всі з професіоналів змогли здивувати суддів та довести їм, що тривіальність можна перетворити на прорив.

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За рішенням суддів у 6 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"  покидає – Юра Побережник.

У 7 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кидатимуть виклик великим корпораціям зі світовим ім'ям, або улюблені солодощі власноруч. А також, як Ольга Мартиновська з відходів приготує ресторанну страву на битві чорних фартухів. Побачимо вже за тиждень!

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Все по темі:

Учасники, Пекельна кухня, СТБ, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Кулінарне шоу, Професіонали, Ольга Мартиновська, 2 сезон 6 випуск.
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