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Кеті Перрі та Орландо Блум зізнались про стать дитини

Кеті Перрі та Орландо Блум зізнались про стать дитини
08:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум очікують на появу первістка.

Зірка оригінально розсекретила стать дитини та повідомила, що у них з чоловіком буде донька.

Кеті та Орландо нещодавно зізналися, що народження первістка було серед їх найближчих планів і вони з нетерпінням чекали цього дня. Вони з радістю поділилася з прихильниками однією із найголовніших новин у житті та вже встигли розповісти, що очікують на появу донечки. 

На офіційній сторінці Кеті Перрі в інстаграмі з'явилося кумедне фото, на якому Орландо Блум вимазаний на обличчі світло-рожевим кремом. Закохані влаштували справжнє свято на честь майбутньої дитини. Раніше співачка казала Сподіваюсь, у нас буде дівчинка, – вагітна Кеті Перрі прокоментувала стать майбутньої дитини , що мріє про донечку, то ж її бажання здійсниться.

 
 
 
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it’s a girl

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Коханий артистки виглядає неймовірно щасливим. Така світлина замилувала мережу та викликала у прихильників захоплення. Вони засипали закоханих привітаннямми у коментарях.

"Це дівчинка", – коротко написала Кеті в публікації.

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Кеті Перрі та Орландо Блум мали одружитися в липні цього року в Японії. Проте через пандемію коронавірусу у світі їм довелося призупинити підготовку до весілля та перенести свято на невизначений термін. Пара обрала саме Японію, бо Перрі має особливі почуття до цієї країни та обожнює її культуру. Кеті дуже переймалася, що піде до вівтаря вагітною, проте вони з Орладно одружаться вже після народження дитини.

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Все по темі:

Кэти Перри, Орландо Блум, Дівчинка, Поповнення, Первісток.
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