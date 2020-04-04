Інфікована коронавірусом акторка Іванна Сахно розповіла про самопочуття

Новини шоу бізнесу:Акторка українського походження інфікувалася вірусом COVID-19, зараз дівчина почуває себе значно краще.

Акторка українського походження Іванна Сахно, у якої раніше діагностували коронавірус, розповіла шанувальникам про своє самопочуття.

"Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом", — написала Сахно в своєму Instagram.

Вона розповіла, що симптоми захворювання почали згасати і їй стало значно ліпше. "Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно!" — додала акторка.

Крім того, Сахно порадила дотримуватись рекомендацій спеціалістів, залишатися вдома та піклуватися один про одного. "Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки", — написала вона.

Нагадаємо, раніше українська акторка Іванна Сахно, яка зараз мешкає в США та знімається в голлівудських фільмах, повідомила в соцмережах, що заразилася коронавірусом. "Я щойно отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми коронавірусу проявились не відразу й не всі одночасно", — розповіла тоді Сахно.