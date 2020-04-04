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Інфікована коронавірусом акторка Іванна Сахно розповіла про самопочуття

Інфікована коронавірусом акторка Іванна Сахно розповіла про самопочуття
23:49 Сб, 4 Квітень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Акторка українського походження інфікувалася вірусом COVID-19, зараз дівчина почуває себе значно краще.

Акторка українського походження Іванна Сахно, у якої раніше діагностували коронавірус, розповіла шанувальникам про своє самопочуття.

"Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом", — написала Сахно в своєму Instagram.

Вона розповіла, що симптоми захворювання почали згасати і їй стало значно ліпше. "Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно!" — додала акторка.

 
 
 
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Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки. Hi friends. I wanted to just say thank you for your wishes and for checking on me, I really don’t take it for granted. I’ve been away for a little. If one is placed in 4 walls to isolate alone for several weeks, might as well try and see where it leads. Much air drumming involved. My symptoms have started to improve and I’ve been feeling solidly better the past 2 days. Every single one of us is affected by this and I hope you’re all doing alright and being kind to yourselves.

Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

 

Крім того, Сахно порадила дотримуватись рекомендацій спеціалістів, залишатися вдома та піклуватися один про одного. "Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки", — написала вона.

Нагадаємо, раніше українська акторка Іванна Сахно, яка зараз мешкає в США та знімається в голлівудських фільмах, повідомила в соцмережах, що заразилася коронавірусом. "Я щойно отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми коронавірусу проявились не відразу й не всі одночасно", — розповіла тоді Сахно.

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Все по темі:

США, Инфекция, Пандемия, Голивуд, Иванна Сахно, Акторка, Коронавірус, Covid-19.
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