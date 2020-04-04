Дуейн Джонсон замилував мережу чарівним відео з донькою (Відео)

Дуейн Джонсон дав батькам майстер-клас, як навчити дітей правильно мити руки під час епідемії коронавірусу.
"Скеля" записав відео, на якому його маленька дочка Тія сидить біля раковини у ванній кімнаті, поки він миє їй руки і співає пісню з мультфільму "Моана", в якому озвучив одного з головних персонажів.
Для профілактики коронавірусу людям необхідно мити руки протягом 20 секунд. Щоб переконатися, що вони роблять це досить довго, багато лікарів радять наспівувати пісні, і Джонсон вибрав свій головний музичний хіт.
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Before my showers now, Baby Tia (mama mia) demands I sing the rap portion of my song “You’re Welcome” from MOANA, while I wash her hands. We realized a few weeks ago that the rap portion of the song is perfect timing when getting your little ones to have fun washing their hands. Stay healthy and safe, my friends. D And gotta love how at the start of this vid, baby Tia is like, “just shut your mouth and sing daddy”
"Перед тим, як я піду в душ, малятко Тія вимагає, щоб я заспівав їй реп з пісні "Welcome" з "Моани", - написав він. - Кілька тижнів тому ми зрозуміли, що ця частина пісні чудово розважає малюків, поки вони миють руки".
На відео чутно, як маленька Тія підспівує батькові, а також говорить глядачам, щоб вони залишалися в безпеці і були здорові.
Відео Джонсона набрало більше 15 млн переглядів, і користувачі з усього світу не перестають тішитися його батьківськими якостями. Тим часом людям в США рекомендували залишатися вдома за винятком поїздок на роботу, за їжею та ліками, відвідувань лікарів і щоденних фізичних вправ.