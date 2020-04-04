Дуейн Джонсон замилував мережу чарівним відео з донькою (Відео)

Новини шоу бізнесу:Зірка бойовиків і знаменитий рестлер показав себе в милому амплуа.

Дуейн Джонсон дав батькам майстер-клас, як навчити дітей правильно мити руки під час епідемії коронавірусу.

"Скеля" записав відео, на якому його маленька дочка Тія сидить біля раковини у ванній кімнаті, поки він миє їй руки і співає пісню з мультфільму "Моана", в якому озвучив одного з головних персонажів.

Для профілактики коронавірусу людям необхідно мити руки протягом 20 секунд. Щоб переконатися, що вони роблять це досить довго, багато лікарів радять наспівувати пісні, і Джонсон вибрав свій головний музичний хіт.

"Перед тим, як я піду в душ, малятко Тія вимагає, щоб я заспівав їй реп з пісні "Welcome" з "Моани", - написав він. - Кілька тижнів тому ми зрозуміли, що ця частина пісні чудово розважає малюків, поки вони миють руки".

На відео чутно, як маленька Тія підспівує батькові, а також говорить глядачам, щоб вони залишалися в безпеці і були здорові.

Відео Джонсона набрало більше 15 млн переглядів, і користувачі з усього світу не перестають тішитися його батьківськими якостями. Тим часом людям в США рекомендували залишатися вдома за винятком поїздок на роботу, за їжею та ліками, відвідувань лікарів і щоденних фізичних вправ.