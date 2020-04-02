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Як поліпшити стан волосся за 7 днів

Як поліпшити стан волосся за 7 днів
06:00 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:5 дієвих способів відновити волосся за нетривалий час.

Ламке волосся доставляє масу неприємностей представницям прекрасної статі. Іноді на відновлення пошкоджених пасм йде тривалий час. Однак є кілька перевірених способів, які допоможуть відновити волосся за нетривалий час. Ось кілька перевірених та ефективних прийомів. Правда, перед їх застосуванням потрібно позбутися пошкоджених кінчиків волосся.

Правильні засоби по догляду

Слід придбати правильні засоби по догляду за волоссям. У складі шампунів не повинно бути ПАР, а мають бути кератини і протеїни. Краще вибрати ті засоби, які призначені для забарвленого і пошкодженого волосся.

Сушка феном і випрямлення волосся

Треба хоча б на тиждень відмовитися від сушіння волосся феном. Якщо такої можливості немає, то треба відмовитися хоча б від сушіння волосся гарячим повітрям. Також треба відмовитися на тиждень від стайлінгу і плойки. Тоді вже через тиждень можна помітити, що стан локонів помітно покращився.

Правильне розчісування

Після миття волосся не можна його сильно витирати рушником. Слід обмотати голову і почекати, поки волога вбереться. Розчісувати вологе волосся не рекомендується. Треба почекати, поки воно висохне. Також розчісування треба починати з кінчиків волосся і просуватися далі до коріння.

Олійні обгортання і маски для волосся

Олія допомагає волоссю відновлюватися зсередини. Вона проникає в лусочки. Тому важливо наносити олію на волосся, а потім надіти целофановий пакет. Через годину волосся можна вимити. До використання підходять різні олії. Проте найкращими вважаються реп'яхова, рицинова і кокосова.

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Маски для волосся можна робити з перервою. Тому за тиждень можна зробити 3 маски для волосся, які допоможуть зволожити, наситити волосся і сприятимуть його відновленню. Хороший ефект дадуть кефірна маска, маска з медом та інші.

Ополіскування волосся

Допоможуть волоссю і ополіскування у відварі трав. Придбати ромашку, кропиву та інші трави можна в аптеці. Потім необхідно суху траву заварити згідно з інструкцією. Після цього додати у звичайну воду. Якщо після кожного миття волосся обполіскувати їх відварами з трав, то локони будуть виглядати набагато краще.

Повністю позбавитися від ламкості волосся за один тиждень не вийде. Однак поліпшити стан волосся при щоденному догляді цілком можливо.

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Косметология, Краса, Жінки, Поради, Волосся.
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