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Що вірто знати про секрети краси індійських жінок

Що вірто знати про секрети краси індійських жінок
16:32 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Беремо приклад: 8 секретів краси індіанок.

Копиця блискучого густого волосся, атласна шкіра, завидна пластика і гнучкість.., інформує Ukr.Media.

Ми з'ясували, як доглядають за собою красуні з Індії.

Рано вставати

Навчитися розуміти своє тіло, прислухатися до нього, правильно харчуватися і доглядати за собою індіанок вчить традиційна система індійської медицини — аюрведа. Її прихильники рекомендують починати день не пізніше 6-7 ранку. Час до сходу сонця — той самий момент, коли ви отримуєте життєрадісність, ентузіазм і легкість. Головне, вставати потрібно відразу ж після пробудження, не роздумуючи. І першим ділом випити натщесерце склянку води, щоб очистити тіло і налаштувати кишечник на роботу. Ще один з важливих принципів — не наносити на шкіру і волосся те, чого не могли б взяти в рот. Ось чому справжні аюрведичні препарати натуральні: в їх складі лише трави, квіти, фрукти.

Магічна процедура — широдхара

Так називається одна з найпопулярніших аюрведичних процедур. В той момент, коли тепла олія на основі цілющих трав, кунжуту і солодкого мигдалю ллється на область між бровами — те місце, де, згідно з повір'ями, знаходиться наше «третє око». Широдхара допомагає позбутися головних болів, безсоння, стресів.

Кокос для краси волосся

Індіанки регулярно втирають в голову рідку кокосову олію. Вона надовго затримує вологу у волоссі, тим самим усуває його ламкість. Олію наносять розігрітими долонями, а потім волосся розчісують частим гребенем, щоб розподілити по пасмам. Для досягнення більшого ефекту протягом 15 хвилин потрібно масажувати шкіру голови. Зверніть увагу, у хорошої кокосової олії колір можливий від прозорого до світло-жовтого. Якщо олія темно-жовта — не користуйтеся. Її буде складно вимити з волосся, може викликати свербіж.

Олії для шкіри

Жасмин, сандал, лаванда, водяна лілія, троянда, іланг-іланг — ці олії не менш важливі! Індіанки додають їх у ванни, роблять ароматні масажі. Завдяки цьому їх шкіра довго залишається молодою, ніжною, і пахучою. Розслаблювана або підбадьоруюча дія самої олії допоможуть створити потрібний настрій. Наприклад, сандал і іланг-іланг — визнані афродизіаки! А двадцятихвилинна ванна з оліями лимона, розмарину, сандалу розслабить втомлені м'язи, зменшить набряки і почервоніння на шкірі.

Використання спецій

Традиційні індійські страви неможливо уявити без прянощів, а мудрі індійські жінки активно використовують їх і в б'юті-процедури. Куркума — основний засіб «народної» індійської косметології — містить безліч активних речовин. Лікує недосконалості шкіри, розгладжує зморшки. Завдяки антиоксидантним властивостям очищає шкіру і відновлює здоровий колір обличчя. Правда, при тривалому використанні забарвлює шкіру в жовтий колір, не помітний на смаглявих індіанках! Майте на увазі!

Танці

Ще з боллівудського кіно ми знаємо, що люди в Індії постійно співають і танцюють. Дівчаток з самого дитинства привчають слухати гарну музику і володіти мистецтвом танцю. Завдяки цьому в індіанок пряма постава, граціозні рухи і мелодійний голос. Чому б не наслідувати їхній приклад? Зняти скутість з тіла, зробити голос ніжним, а рухи плавними допоможуть танцювальні курси.

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Йога

Як вона допомагає зберегти молодість? Відповідь очевидна: регулярні заняття розвивають гнучкість. Що не гнеться, то ламається! Кістки від практики йоги ущільнюються. Звичайні люди живлять шкіру зовні, а йоги — зсередини. Відмінна робота залоз внутрішньої секреції забезпечують еластичність шкіри. Гарне самопочуття залежить від настрою, і тут на допомогу асани і медитація.

Дієта по-індійськи

Традиційна індійська дієта передбачає повну відмову від м'яса. В основі раціону рис, овочі, риба і морепродукти. Протягом дня необхідно випивати не менше двох літрів чистої питної води і індійського чаю без обмеження. В пошані лимон, цедру якого можна з ранку додавати в кашу, а сік — використовувати для заправки салатів, а також сухофрукти. Однак головним секретом дієти є спеції — карі, вже згадана вище куркума і кориця. Вони допомагають прискорити метаболізм і запустити процес спалювання жиру в тканинах.

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Краса, Поради, Секрети краси, Індійська краса.
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