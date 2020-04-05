Кримінальна драма "Носоріг" Олега Сенцова виграла фінансову допомогу

Новини культури:Початок зйомок заплановано на вересень 2020 року.

Проєкт кримінальної драми "Носоріг" Олега Сенцова виграв конкурс на фінансову підтримку від Польського кіноінституту, повідомляє Arthouse Traffic.

Підготовку до зйомок стрічки було розпочато ще у 2013 році, проте через незаконне ув'язнення режисера в Росії, виробництво фільму не було завершено.

"Носоріг" – фільм про 90-ті в Україні. За сюжетом, колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним та безжальним – тільки так можна здобути авторитет і вижити у 90-ті. Бійки, розбірки, вбивства, катування – сила, жорстокість та безкарність перетворюють його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, в якому він втрачає себе і свою сім'ю. Втім зустріч з незнайомцем дарує шанс усе змінити.

Фільм створюватиметься у копродукції України, Німеччини та Польщі. Початок зйомок заплановано на вересень 2020 року.

"Польські колеги підтримували мене впродовж багатьох років – як і в інформаційному полі, під час ув'язнення, так і у спільному виробництві стрічки "Номери", яку я режисерував дистанційно. Я дуже радий, що наша співпраця триває, і що отримане фінансування дасть мені змогу втілити задум, який народився ще у 2011 році", – коментує перемогу у конкурсі проєктів Олег Сенцов.

Нагадаємо, міжнародна прем‘єра дебютного фільму Сенцова "Гамер" (2011) відбулась на Роттердамському кінофестивалі. У травні 2014 року після анексії Криму Росією режисера було заарештовано ФСБ, звинувачено у плануванні терактів і вивезено до Москви.

Олег Сенцов – режисер, письменник, колишній політв'язень та громадський активіст, був засуджений до 20 років колонії, попри відсутність доказів, що спровокувало глобальну кампанію по звільненню режисера #SaveOlegSentsov. В ув‘язненні Сенцов написав збірку оповідей та роман "Придбайте книгу – вона смішна". 7 вересня 2019 його було звільнено в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною. Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова "За свободу думки".