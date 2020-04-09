Студія Universal перезапустить трилер 1955 року "Ніч мисливця"

Новини культури:Сценарій до нового фільму напише Меттью Ортон, інших подробиць про проект поки немає.

Студія Universal зніме римейк трилера "Ніч мисливця", який вийшов у 1955 році за романом Девіса Грабба.

Сценарій до нового фільму напише Меттью Ортон, продюсерами стануть Пітер Гітерс і Емі Паскаль.

Можливо, творці перенесуть події культового фільму в сучасний світ, пише Variety. "Ніч мисливця" режисера Чарльза Лоутона - це екранізація однойменного роману Девіса Грабба.

Фільм розповідає про релігійного фанатика і вбивцю Гаррі Пауелла, який знайомиться у в'язниці зі злодієм. З'ясовується, що чоловік, якого незабаром повісили, залишив своїм дітям велику спадщину з вкрадених грошей. Вийшовши з в'язниці, Пауелл вирішує дістатися до схованки з грошма і для досягнення своєї мети зближується з сім'єю злодія.

Картина 1955 року з Робертом Мітчем в головній ролі не мала успіху відразу після прем'єри, але з роками отримала статус культової і була включена в Національний реєстр фільмів США.